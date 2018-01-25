ترامب يعرض "الجنسية" على الحالمين بالاقامة في الولايات المتحدة

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استعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطته لمشروع قانون الهجرة الذي سيروج له الأسبوع المقبل قائلا أنه يريد 25 مليار دولار لبناء جدار حدودي وإنه منفتح على فكرة منح الجنسية للمهاجرين بشكل غير مشروع الذي دخلوا الولايات المتحدة وهم أطفال.
وقال ترامب إنه متفائل بإمكانية التوصل لاتفاق مع الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس يلاقي ترحيبا من الصقور الذين يسعون لتشديد القواعد بالنسبة للمهاجرين وسيحول في الوقت ذاته دون ترحيل نحو 700 ألف من "الحالمين".
وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض "أبلوغهم بألا يقلقوا... سنحل المشكلة. الأمر يرجع للديمقراطيين لكنهم (الحالمون) عليهم ألا يقلقوا".
ووعد ترامب خلال حملته الانتخابية في 2016 بتشديد قواعد الهجرة. وفي سبتمبر أعلن أنه سينهي برنامج توفير الحماية للأطفال الذين جلبهم آباؤهم للولايات المتحدة بشكل غير قانوني والمعروف باسم (داكا)، والذي وضعه سلفه باراك أوباما، ما لم يصدر الكونغرس قانونا جديدا.
ويحمي البرنامج في الوقت الراهن نحو 700 ألف شخص، معظمهم من أصل لاتيني، من الترحيل ويقدم لهم تصاريح عمل.
استعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطته لمشروع قانون الهجرة الذي سيروج له الأسبوع المقبل قائلا أنه يريد 25 مليار دولار لبناء جدار حدودي وإنه منفتح على فكرة منح الجنسية للمهاجرين بشكل غير مشروع الذي دخلوا الولايات المتحدة وهم أطفال.
وقال ترامب إنه متفائل بإمكانية التوصل لاتفاق مع الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس يلاقي ترحيبا من الصقور الذين يسعون لتشديد القواعد بالنسبة للمهاجرين وسيحول في الوقت ذاته دون ترحيل نحو 700 ألف من "الحالمين".
وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض "أبلوغهم بألا يقلقوا... سنحل المشكلة. الأمر يرجع للديمقراطيين لكنهم (الحالمون) عليهم ألا يقلقوا".
ووعد ترامب خلال حملته الانتخابية في 2016 بتشديد قواعد الهجرة. وفي سبتمبر أعلن أنه سينهي برنامج توفير الحماية للأطفال الذين جلبهم آباؤهم للولايات المتحدة بشكل غير قانوني والمعروف باسم (داكا)، والذي وضعه سلفه باراك أوباما، ما لم يصدر الكونغرس قانونا جديدا.
ويحمي البرنامج في الوقت الراهن نحو 700 ألف شخص، معظمهم من أصل لاتيني، من الترحيل ويقدم لهم تصاريح عمل.
-
19:29فوز قائمة عماد الباجي في انتخابات اتحاد الفلاحة بقابس
25 جانفي 2018
-
19:17أمين بن عمر يكشف دور نبيل معلول في رحيله لأهلي جدة
25 جانفي 2018
-
18:57جندوبة: وقفة احتجاجية لموظفي البلدية و مكونات المجتمع المدني
25 جانفي 2018
-
18:41النائب توفيق الجملي يستقيل من الوطني الحر
25 جانفي 2018
-
18:26نهائيات امم افريقيا لكرة اليد: تونس تسحق انغولا وتمر الى النهائي
25 جانفي 2018
-
18:23الكاف: الكشف عن عمليات سرقة مواشي بالجهة والإحتفاظ بشخصين
25 جانفي 2018
-
18:13النجم الرادسي يصعد الى نهائي بطولة دبي الدولية لكرة السلة
25 جانفي 2018
-
17:59رغبة جديدة تراود كريستيانو رونالدو
25 جانفي 2018
-
17:43نابل: ايقاف 120 مفتشا عنه وحجز 134 دراجةً نارية
25 جانفي 2018
-
17:30النادي الافريقي يعقد جلسة عامة استثنائية يوم 20 فيفري القادم
25 جانفي 2018
-
17:14الجهيناوي يتحادث نائب رئيس الوزراء الروسي على هامش منتدى دافوس
25 جانفي 2018
-
17:06قرارات الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة
25 جانفي 2018
-
16:58على خلفية تلقيها تنبيها بالكف عن تقييد حق الانخراط: جمعية القضاة ترد و توضح
25 جانفي 2018
-
16:44ماكرون يتحدى ترامب
25 جانفي 2018
-
16:29رسمي: النجم الساحلي يعير بن عمر لاهلي جدة
25 جانفي 2018
-
16:21السعودية: قتل لاعب كرة قدم طعنا ورميه في أحد المصارف المائية
25 جانفي 2018
-
16:04فتح باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين
25 جانفي 2018
-
16:02بالفيديو: الدولارات تغطي شارعا في الولايات المتحدة!
25 جانفي 2018
-
15:57وزير خارجية قطر: هذا ما تريده السعودية والشعب مستعد للقتال
25 جانفي 2018
-