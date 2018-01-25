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يوم الخميس 25 جانفي 2018
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الدور السادس عشر لكاس تونس: برنامج المقابلات
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الأولى
الدور السادس عشر لكاس تونس: برنامج المقابلات
25 جانفي 2018 | 10:35

في ما يلي برنامج مقابلات الدور السادس عشر لكاس تونس لكرة القدم للاكابر للموسم الرياضي 2017-2018 المقررة يوم الاحد 4 فيفري القادم:

في العالية (س14)

العالية الرياضية - النجم الساحلي

في قابس (س12 و30)

مستقبل قابس - سكك الحديد الصفاقسي

في الشبيكة (س14)

اتحاد الشبيكة - النادي الافريقي

في الرجيش (س12 و30)

مستقبل الرجيش - هلال الشابة

في توزر (س12 و30)

جريدة توزر - النادي البنزرتي

في المتلوي (س12 و30)

نجم المتلوي - الترجي الرياضي

في طبربة (س12 و30)

شبيبة طبربة - الملعب التونسي

في اكودة (س12 و30)

هلال اكودة - الاتحاد المنستيري

في بنقردان (س12 و30)

اتحاد بنقردان - النادي الصفاقسي

في العلا (س12 و30)

النجم العلوي - الملعب القابسي

في تطاوين (س12 و30)

اتحاد تطاوين - هلال الرديف

في المكنين (س12 و30)

سبورتنيغ المكنين - الترجي الجرجيسي

في السبيخة (س12 و30)

مستقبل السبيخة - شبيبة القيروان

في حمام سوسة (س12 و30)

امل حمام سوسة - الاولمبي للنقل

في منزل نور (س12 و30)

الكوكب الرياضي بمنزل النور - اولمبيك مدنين

في بنبلة (س12 و30)

النادي البنبلي - سكك الحديد التونسي

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الأولى
الدور السادس عشر لكاس تونس: برنامج المقابلات
25 جانفي 2018 | 10:35

في ما يلي برنامج مقابلات الدور السادس عشر لكاس تونس لكرة القدم للاكابر للموسم الرياضي 2017-2018 المقررة يوم الاحد 4 فيفري القادم:

في العالية (س14)

العالية الرياضية - النجم الساحلي

في قابس (س12 و30)

مستقبل قابس - سكك الحديد الصفاقسي

في الشبيكة (س14)

اتحاد الشبيكة - النادي الافريقي

في الرجيش (س12 و30)

مستقبل الرجيش - هلال الشابة

في توزر (س12 و30)

جريدة توزر - النادي البنزرتي

في المتلوي (س12 و30)

نجم المتلوي - الترجي الرياضي

في طبربة (س12 و30)

شبيبة طبربة - الملعب التونسي

في اكودة (س12 و30)

هلال اكودة - الاتحاد المنستيري

في بنقردان (س12 و30)

اتحاد بنقردان - النادي الصفاقسي

في العلا (س12 و30)

النجم العلوي - الملعب القابسي

في تطاوين (س12 و30)

اتحاد تطاوين - هلال الرديف

في المكنين (س12 و30)

سبورتنيغ المكنين - الترجي الجرجيسي

في السبيخة (س12 و30)

مستقبل السبيخة - شبيبة القيروان

في حمام سوسة (س12 و30)

امل حمام سوسة - الاولمبي للنقل

في منزل نور (س12 و30)

الكوكب الرياضي بمنزل النور - اولمبيك مدنين

في بنبلة (س12 و30)

النادي البنبلي - سكك الحديد التونسي

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