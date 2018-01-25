الدور السادس عشر لكاس تونس: برنامج المقابلات

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في ما يلي برنامج مقابلات الدور السادس عشر لكاس تونس لكرة القدم للاكابر للموسم الرياضي 2017-2018 المقررة يوم الاحد 4 فيفري القادم:
في العالية (س14)
العالية الرياضية - النجم الساحلي
في قابس (س12 و30)
مستقبل قابس - سكك الحديد الصفاقسي
في الشبيكة (س14)
اتحاد الشبيكة - النادي الافريقي
في الرجيش (س12 و30)
مستقبل الرجيش - هلال الشابة
في توزر (س12 و30)
جريدة توزر - النادي البنزرتي
في المتلوي (س12 و30)
نجم المتلوي - الترجي الرياضي
في طبربة (س12 و30)
شبيبة طبربة - الملعب التونسي
في اكودة (س12 و30)
هلال اكودة - الاتحاد المنستيري
في بنقردان (س12 و30)
اتحاد بنقردان - النادي الصفاقسي
في العلا (س12 و30)
النجم العلوي - الملعب القابسي
في تطاوين (س12 و30)
اتحاد تطاوين - هلال الرديف
في المكنين (س12 و30)
سبورتنيغ المكنين - الترجي الجرجيسي
في السبيخة (س12 و30)
مستقبل السبيخة - شبيبة القيروان
في حمام سوسة (س12 و30)
امل حمام سوسة - الاولمبي للنقل
في منزل نور (س12 و30)
الكوكب الرياضي بمنزل النور - اولمبيك مدنين
في بنبلة (س12 و30)
النادي البنبلي - سكك الحديد التونسي
في ما يلي برنامج مقابلات الدور السادس عشر لكاس تونس لكرة القدم للاكابر للموسم الرياضي 2017-2018 المقررة يوم الاحد 4 فيفري القادم:
في العالية (س14)
العالية الرياضية - النجم الساحلي
في قابس (س12 و30)
مستقبل قابس - سكك الحديد الصفاقسي
في الشبيكة (س14)
اتحاد الشبيكة - النادي الافريقي
في الرجيش (س12 و30)
مستقبل الرجيش - هلال الشابة
في توزر (س12 و30)
جريدة توزر - النادي البنزرتي
في المتلوي (س12 و30)
نجم المتلوي - الترجي الرياضي
في طبربة (س12 و30)
شبيبة طبربة - الملعب التونسي
في اكودة (س12 و30)
هلال اكودة - الاتحاد المنستيري
في بنقردان (س12 و30)
اتحاد بنقردان - النادي الصفاقسي
في العلا (س12 و30)
النجم العلوي - الملعب القابسي
في تطاوين (س12 و30)
اتحاد تطاوين - هلال الرديف
في المكنين (س12 و30)
سبورتنيغ المكنين - الترجي الجرجيسي
في السبيخة (س12 و30)
مستقبل السبيخة - شبيبة القيروان
في حمام سوسة (س12 و30)
امل حمام سوسة - الاولمبي للنقل
في منزل نور (س12 و30)
الكوكب الرياضي بمنزل النور - اولمبيك مدنين
في بنبلة (س12 و30)
النادي البنبلي - سكك الحديد التونسي
-
19:29فوز قائمة عماد الباجي في انتخابات اتحاد الفلاحة بقابس
25 جانفي 2018
-
19:17أمين بن عمر يكشف دور نبيل معلول في رحيله لأهلي جدة
25 جانفي 2018
-
18:57جندوبة: وقفة احتجاجية لموظفي البلدية و مكونات المجتمع المدني
25 جانفي 2018
-
18:41النائب توفيق الجملي يستقيل من الوطني الحر
25 جانفي 2018
-
18:26نهائيات امم افريقيا لكرة اليد: تونس تسحق انغولا وتمر الى النهائي
25 جانفي 2018
-
18:23الكاف: الكشف عن عمليات سرقة مواشي بالجهة والإحتفاظ بشخصين
25 جانفي 2018
-
18:13النجم الرادسي يصعد الى نهائي بطولة دبي الدولية لكرة السلة
25 جانفي 2018
-
17:59رغبة جديدة تراود كريستيانو رونالدو
25 جانفي 2018
-
17:43نابل: ايقاف 120 مفتشا عنه وحجز 134 دراجةً نارية
25 جانفي 2018
-
17:30النادي الافريقي يعقد جلسة عامة استثنائية يوم 20 فيفري القادم
25 جانفي 2018
-
17:14الجهيناوي يتحادث نائب رئيس الوزراء الروسي على هامش منتدى دافوس
25 جانفي 2018
-
17:06قرارات الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة
25 جانفي 2018
-
16:58على خلفية تلقيها تنبيها بالكف عن تقييد حق الانخراط: جمعية القضاة ترد و توضح
25 جانفي 2018
-
16:44ماكرون يتحدى ترامب
25 جانفي 2018
-
16:29رسمي: النجم الساحلي يعير بن عمر لاهلي جدة
25 جانفي 2018
-
16:21السعودية: قتل لاعب كرة قدم طعنا ورميه في أحد المصارف المائية
25 جانفي 2018
-
16:04فتح باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين
25 جانفي 2018
-
16:02بالفيديو: الدولارات تغطي شارعا في الولايات المتحدة!
25 جانفي 2018
-
15:57وزير خارجية قطر: هذا ما تريده السعودية والشعب مستعد للقتال
25 جانفي 2018
-