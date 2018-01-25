نابل: ايقاف 124 شخصا محل تفتيش أحدهم محكوم بـ123 سنة سجنا

الشروق اون لاين- فاطمة بن عثمان

تمكنت الوحدات الامنيةالتابعة لمنطقة الحرس الوطني بنابل خلال حملة امنية واسعة النطاق من ايقاف 124 شخصا محل تتبع لدى العدالة من بينهم شخص متعلقة في حقه 9 مناشير تفتيش ومحكوم بـ123 سنة سجن كما تم حجز 8 سيارات وتحرير اكثر من 600 محضرا عدليا وجبائيا وفق ما اكده مصدر امني رفيع المستوى بالجهة لموقع الشروق اون لاين.