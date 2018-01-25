توفيق الراجحي: المداخيل الجبائية موجهة للزيادة في الاجور ولقطاع الدعم

قال الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي في حوار عبر اذاعة اكسبراس اف ام اليوم الخميس 25 جانفي 2018، إن البلاد التونسية ليست بصدد اعتماد سياسة التقشف مضيفا'' هل يوجد بلاد تعتمد سياسة تقشف وتقوم بالزيادة في الأجور''.

كما بيّن الراجحي أن جلّ مصاريف الدولة متأتية من موارد إقتراض وموارد جبائية ،مشيرا إلى أن '' المداخيل الجبائية موجهة بالاساس للزيادات في الأجور ولقطاع الدعم مضيفا أنه لم يتم اعتمادها لدعم الإستثمار.