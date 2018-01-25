-
19:29فوز قائمة عماد الباجي في انتخابات اتحاد الفلاحة بقابس
25 جانفي 2018
-
19:17أمين بن عمر يكشف دور نبيل معلول في رحيله لأهلي جدة
25 جانفي 2018
-
18:57جندوبة: وقفة احتجاجية لموظفي البلدية و مكونات المجتمع المدني
25 جانفي 2018
-
18:41النائب توفيق الجملي يستقيل من الوطني الحر
25 جانفي 2018
-
18:26نهائيات امم افريقيا لكرة اليد: تونس تسحق انغولا وتمر الى النهائي
25 جانفي 2018
-
18:23الكاف: الكشف عن عمليات سرقة مواشي بالجهة والإحتفاظ بشخصين
25 جانفي 2018
-
18:13النجم الرادسي يصعد الى نهائي بطولة دبي الدولية لكرة السلة
25 جانفي 2018
-
17:59رغبة جديدة تراود كريستيانو رونالدو
25 جانفي 2018
-
17:43نابل: ايقاف 120 مفتشا عنه وحجز 134 دراجةً نارية
25 جانفي 2018
-
17:30النادي الافريقي يعقد جلسة عامة استثنائية يوم 20 فيفري القادم
25 جانفي 2018
-
17:14الجهيناوي يتحادث نائب رئيس الوزراء الروسي على هامش منتدى دافوس
25 جانفي 2018
-
17:06قرارات الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة
25 جانفي 2018
-
16:58على خلفية تلقيها تنبيها بالكف عن تقييد حق الانخراط: جمعية القضاة ترد و توضح
25 جانفي 2018
-
16:44ماكرون يتحدى ترامب
25 جانفي 2018
-
16:29رسمي: النجم الساحلي يعير بن عمر لاهلي جدة
25 جانفي 2018
-
16:21السعودية: قتل لاعب كرة قدم طعنا ورميه في أحد المصارف المائية
25 جانفي 2018
-
16:04فتح باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين
25 جانفي 2018
-
16:02بالفيديو: الدولارات تغطي شارعا في الولايات المتحدة!
25 جانفي 2018
-
15:57وزير خارجية قطر: هذا ما تريده السعودية والشعب مستعد للقتال
25 جانفي 2018
-
أعلنت المملكة العربية السعودية أن الجهات الأمنية المختصة بمكافحة الإرهاب أفشلت مخططًا إرهابيًا أعده تنظيم القاعدة الإرهابي، جنوبي البلاد.
ووفقاً لصحيفة "عكاظ" السعودية، أفشلت الجهات الأمنية المختصة بمكافحة الإرهاب في السعودية، مخططا إرهابيا أعده تنظيم القاعدة الإرهابي، لتنفيذ تفجير انتحاري في ضباط وزارة الداخلية السعودية المتواجدين على أحد المنافذ اليمنية، مؤكدة أن السلطات المختصة نجحت في إحباط خطة اثنين من عناصر التنظيم الإرهابي، خططا لتنفيذ العملية، بعد التوغل وسط الضباط، بذريعة الاستسلام وتقديم معلومات مهمة عن خلايا التنظيم الإرهابي.
وكشفت المعلومات، التي أعلنها المدعي العام، مساء أمس الأربعاء، خلال محاكمة عنصري القاعدة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، أن التنظيم كلف المتهم بتنفيذ الجريمة الإرهابية، من خلال تواصله مع أحد ضباط وزارة الداخلية السعودية، والإدعاء بنيته في تسليم نفسه للجهات الأمنية السعودية، وتقديمه لمعلومات مغلوطة عن ذلك التنظيم من أجل كسب الثقة وحضوره للمنفذ السعودي لمعرفة الإجراءات الأمنية وطريقة المقابلة تمهيداً لتنفيذ العملية الانتحارية.
وطلب المتهم الأول الوصول إلى المنفذ الحدودي، برفقة الآخر، إلا أنه عقب وصولهما اتضح لرجال الأمن أن هدفهما دراسة آلية الاستقبال عبر الحدود وجمع المعلومات عن النقاط الأمنية لاستهداف رجال الأمن، ليتم القبض عليهما.
ووجه المدعي العام، في الجلسة التي خصصت لتوجيه الاتهامات، 5 تهم للمتهم الأول بانتمائه لتنظيم القاعدة الإرهابي ومبايعته لزعيم التنظيم في منطقة المكلا باليمن، وتخطيطه وشروعه في تنفيذ عملية انتحارية، وتواصله مع أحد عناصر تنظيم "داعش الإرهابي" في سوريا للبحث عن طريقة للانضمام إليهم هناك.
كما وجه المدعي العام للمتهم الثاني، اتهامات شملت انتماءه لتنظيمي "القاعدة" و"داعش" الإرهابيين ومبايعة قادتهما، وتجنيده المتهم الأول للعمل لصالح تنظيم "القاعدة" الإرهابي، وتخطيطه مع المتهم الأول في تنفيذ عملية انتحارية، ومرافقته أثناء قدومه للمملكة لمقابلة الجانب السعودي، لتقديم معلومات كاذبة للسلطات السعودية بهدف الكسب المادي.
أعلنت المملكة العربية السعودية أن الجهات الأمنية المختصة بمكافحة الإرهاب أفشلت مخططًا إرهابيًا أعده تنظيم القاعدة الإرهابي، جنوبي البلاد.
ووفقاً لصحيفة "عكاظ" السعودية، أفشلت الجهات الأمنية المختصة بمكافحة الإرهاب في السعودية، مخططا إرهابيا أعده تنظيم القاعدة الإرهابي، لتنفيذ تفجير انتحاري في ضباط وزارة الداخلية السعودية المتواجدين على أحد المنافذ اليمنية، مؤكدة أن السلطات المختصة نجحت في إحباط خطة اثنين من عناصر التنظيم الإرهابي، خططا لتنفيذ العملية، بعد التوغل وسط الضباط، بذريعة الاستسلام وتقديم معلومات مهمة عن خلايا التنظيم الإرهابي.
وكشفت المعلومات، التي أعلنها المدعي العام، مساء أمس الأربعاء، خلال محاكمة عنصري القاعدة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، أن التنظيم كلف المتهم بتنفيذ الجريمة الإرهابية، من خلال تواصله مع أحد ضباط وزارة الداخلية السعودية، والإدعاء بنيته في تسليم نفسه للجهات الأمنية السعودية، وتقديمه لمعلومات مغلوطة عن ذلك التنظيم من أجل كسب الثقة وحضوره للمنفذ السعودي لمعرفة الإجراءات الأمنية وطريقة المقابلة تمهيداً لتنفيذ العملية الانتحارية.
وطلب المتهم الأول الوصول إلى المنفذ الحدودي، برفقة الآخر، إلا أنه عقب وصولهما اتضح لرجال الأمن أن هدفهما دراسة آلية الاستقبال عبر الحدود وجمع المعلومات عن النقاط الأمنية لاستهداف رجال الأمن، ليتم القبض عليهما.
ووجه المدعي العام، في الجلسة التي خصصت لتوجيه الاتهامات، 5 تهم للمتهم الأول بانتمائه لتنظيم القاعدة الإرهابي ومبايعته لزعيم التنظيم في منطقة المكلا باليمن، وتخطيطه وشروعه في تنفيذ عملية انتحارية، وتواصله مع أحد عناصر تنظيم "داعش الإرهابي" في سوريا للبحث عن طريقة للانضمام إليهم هناك.
كما وجه المدعي العام للمتهم الثاني، اتهامات شملت انتماءه لتنظيمي "القاعدة" و"داعش" الإرهابيين ومبايعة قادتهما، وتجنيده المتهم الأول للعمل لصالح تنظيم "القاعدة" الإرهابي، وتخطيطه مع المتهم الأول في تنفيذ عملية انتحارية، ومرافقته أثناء قدومه للمملكة لمقابلة الجانب السعودي، لتقديم معلومات كاذبة للسلطات السعودية بهدف الكسب المادي.
-
19:29فوز قائمة عماد الباجي في انتخابات اتحاد الفلاحة بقابس
25 جانفي 2018
-
19:17أمين بن عمر يكشف دور نبيل معلول في رحيله لأهلي جدة
25 جانفي 2018
-
18:57جندوبة: وقفة احتجاجية لموظفي البلدية و مكونات المجتمع المدني
25 جانفي 2018
-
18:41النائب توفيق الجملي يستقيل من الوطني الحر
25 جانفي 2018
-
18:26نهائيات امم افريقيا لكرة اليد: تونس تسحق انغولا وتمر الى النهائي
25 جانفي 2018
-
18:23الكاف: الكشف عن عمليات سرقة مواشي بالجهة والإحتفاظ بشخصين
25 جانفي 2018
-
18:13النجم الرادسي يصعد الى نهائي بطولة دبي الدولية لكرة السلة
25 جانفي 2018
-
17:59رغبة جديدة تراود كريستيانو رونالدو
25 جانفي 2018
-
17:43نابل: ايقاف 120 مفتشا عنه وحجز 134 دراجةً نارية
25 جانفي 2018
-
17:30النادي الافريقي يعقد جلسة عامة استثنائية يوم 20 فيفري القادم
25 جانفي 2018
-
17:14الجهيناوي يتحادث نائب رئيس الوزراء الروسي على هامش منتدى دافوس
25 جانفي 2018
-
17:06قرارات الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة
25 جانفي 2018
-
16:58على خلفية تلقيها تنبيها بالكف عن تقييد حق الانخراط: جمعية القضاة ترد و توضح
25 جانفي 2018
-
16:44ماكرون يتحدى ترامب
25 جانفي 2018
-
16:29رسمي: النجم الساحلي يعير بن عمر لاهلي جدة
25 جانفي 2018
-
16:21السعودية: قتل لاعب كرة قدم طعنا ورميه في أحد المصارف المائية
25 جانفي 2018
-
16:04فتح باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين
25 جانفي 2018
-
16:02بالفيديو: الدولارات تغطي شارعا في الولايات المتحدة!
25 جانفي 2018
-
15:57وزير خارجية قطر: هذا ما تريده السعودية والشعب مستعد للقتال
25 جانفي 2018
-