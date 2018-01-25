بوفيشة: وفاة شخص وإصابة خمسة آخرين في حادث مرور

الشروق اون لاين- مكرم السعيدي

جد فجر اليوم حادث مرور على مستوى منطقة سيدي مطير وتحديدا النقطة الكيلومترية 71 التابعة لمعتمدية بوفيشة أسفر عن وفاة شخص على وإصابة خمسة آخرين إصابات متفاوتة الخطورة.مما إستوجب نقلهم على جناح السرعة إلى المستشفى الجامعي سهلول لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة ويتمثل الحادث في انقلاب سيارة مما خلف هذه الحصيلة التي استوجب تتدخل سيارة الإسعاف المجهزة (samu) لمعاضدة جهود المستشفى المحلي ببوفيشة خاصة وأن الإصابات تعتبر متفاوتة الخطورة.