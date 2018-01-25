سوسة: القبض على شخصين تورّطا في قضيّة سلب تحت تهديد السلاح

قال بلاغ لوزراة الداخلية إن فرقة الشرطة العدليّة بمنطقة الأمن الوطني بسوسة الشماليّة تمكّنت يوم 24 جانفي 2018 من إلقاء القبض على شخصين من أجل تورّطهما في محاولة سلب أحد المارّة تحت طائلة التهديد بسلاح أبيض وحجز لديهما "سكّين".

وباستشارة النيابة العموميّة أذنت بالإحتفاظ بهما من أجل "السلب تحت طائلة التهديد بواسطة سلاح أبيض" وحجز السكّين ومواصلة الأبحاث معهما.