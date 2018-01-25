خاص: قاضية توجّه محضر تنبيه بواسطة عدل مُنفّذ الى جمعية القضاة

الشروق اون لاين- سليم العجرودي

علمت الشروق اون لاين أن القاضي نادية بن خليفة المنخرطة بجمعية القضاة التونسيين وجّهت بتاريخ أمس الاربعاء محضر تنبيه بواسطة عدل تنفيذ الى المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين حيث طالبته بفتح باب الانخراطات امام عموم القضاة كما اعتبرت بن خليفة أن المكتب التنفيذي الحالي انتهت ولايته وفترته النيابية مع منتصف شهر ديسمبر 2017 وبالتالي فإن جميع اللوائح والقرارات الصادرة عنه تحت غطاء جمعية القضاة تعتبر اعمالا غير قانونية وباطلة وانتحال للصفة باعتبار ان تلك الاعمال تعد عملا خارجا عن الشرعية ونبّهت القاضية بن خليفة على اعضاء المكتب حسب محضر عدل التنفيذ بالكف عن تقييد حق الانخراط والاشتراك بالجمعية وعرض الانخراطات للعموم الى حد تاريخ انعقاد المؤتمر وتمكينها اي بن خليفة من نسخ من قوائم الحضور المتعلقة بالمجالس الوطنية للجمعية وعلمت الشروق اون لاين أن ملف مؤتمر جمعية القضاة ينتظر ان يعرف تطورات هامة خلال الايام القادمة.