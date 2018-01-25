خاص: قاضية توجّه محضر تنبيه بواسطة عدل مُنفّذ الى جمعية القضاة

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الشروق اون لاين- سليم العجرودي
علمت الشروق اون لاين أن القاضي نادية بن خليفة المنخرطة بجمعية القضاة التونسيين وجّهت بتاريخ أمس الاربعاء محضر تنبيه بواسطة عدل تنفيذ الى المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين حيث طالبته بفتح باب الانخراطات امام عموم القضاة كما اعتبرت بن خليفة أن المكتب التنفيذي الحالي انتهت ولايته وفترته النيابية مع منتصف شهر ديسمبر 2017 وبالتالي فإن جميع اللوائح والقرارات الصادرة عنه تحت غطاء جمعية القضاة تعتبر اعمالا غير قانونية وباطلة وانتحال للصفة باعتبار ان تلك الاعمال تعد عملا خارجا عن الشرعية ونبّهت القاضية بن خليفة على اعضاء المكتب حسب محضر عدل التنفيذ بالكف عن تقييد حق الانخراط والاشتراك بالجمعية وعرض الانخراطات للعموم الى حد تاريخ انعقاد المؤتمر وتمكينها اي بن خليفة من نسخ من قوائم الحضور المتعلقة بالمجالس الوطنية للجمعية وعلمت الشروق اون لاين أن ملف مؤتمر جمعية القضاة ينتظر ان يعرف تطورات هامة خلال الايام القادمة.
الشروق اون لاين- سليم العجرودي
علمت الشروق اون لاين أن القاضي نادية بن خليفة المنخرطة بجمعية القضاة التونسيين وجّهت بتاريخ أمس الاربعاء محضر تنبيه بواسطة عدل تنفيذ الى المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين حيث طالبته بفتح باب الانخراطات امام عموم القضاة كما اعتبرت بن خليفة أن المكتب التنفيذي الحالي انتهت ولايته وفترته النيابية مع منتصف شهر ديسمبر 2017 وبالتالي فإن جميع اللوائح والقرارات الصادرة عنه تحت غطاء جمعية القضاة تعتبر اعمالا غير قانونية وباطلة وانتحال للصفة باعتبار ان تلك الاعمال تعد عملا خارجا عن الشرعية ونبّهت القاضية بن خليفة على اعضاء المكتب حسب محضر عدل التنفيذ بالكف عن تقييد حق الانخراط والاشتراك بالجمعية وعرض الانخراطات للعموم الى حد تاريخ انعقاد المؤتمر وتمكينها اي بن خليفة من نسخ من قوائم الحضور المتعلقة بالمجالس الوطنية للجمعية وعلمت الشروق اون لاين أن ملف مؤتمر جمعية القضاة ينتظر ان يعرف تطورات هامة خلال الايام القادمة.
-
19:29فوز قائمة عماد الباجي في انتخابات اتحاد الفلاحة بقابس
25 جانفي 2018
-
19:17أمين بن عمر يكشف دور نبيل معلول في رحيله لأهلي جدة
25 جانفي 2018
-
18:57جندوبة: وقفة احتجاجية لموظفي البلدية و مكونات المجتمع المدني
25 جانفي 2018
-
18:41النائب توفيق الجملي يستقيل من الوطني الحر
25 جانفي 2018
-
18:26نهائيات امم افريقيا لكرة اليد: تونس تسحق انغولا وتمر الى النهائي
25 جانفي 2018
-
18:23الكاف: الكشف عن عمليات سرقة مواشي بالجهة والإحتفاظ بشخصين
25 جانفي 2018
-
18:13النجم الرادسي يصعد الى نهائي بطولة دبي الدولية لكرة السلة
25 جانفي 2018
-
17:59رغبة جديدة تراود كريستيانو رونالدو
25 جانفي 2018
-
17:43نابل: ايقاف 120 مفتشا عنه وحجز 134 دراجةً نارية
25 جانفي 2018
-
17:30النادي الافريقي يعقد جلسة عامة استثنائية يوم 20 فيفري القادم
25 جانفي 2018
-
17:14الجهيناوي يتحادث نائب رئيس الوزراء الروسي على هامش منتدى دافوس
25 جانفي 2018
-
17:06قرارات الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة
25 جانفي 2018
-
16:58على خلفية تلقيها تنبيها بالكف عن تقييد حق الانخراط: جمعية القضاة ترد و توضح
25 جانفي 2018
-
16:44ماكرون يتحدى ترامب
25 جانفي 2018
-
16:29رسمي: النجم الساحلي يعير بن عمر لاهلي جدة
25 جانفي 2018
-
16:21السعودية: قتل لاعب كرة قدم طعنا ورميه في أحد المصارف المائية
25 جانفي 2018
-
16:04فتح باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين
25 جانفي 2018
-
16:02بالفيديو: الدولارات تغطي شارعا في الولايات المتحدة!
25 جانفي 2018
-
15:57وزير خارجية قطر: هذا ما تريده السعودية والشعب مستعد للقتال
25 جانفي 2018
-