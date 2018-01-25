أول ظهور لأفراد عائلة علي عبد الله صالح في سجون صنعاء (صور)

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تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي في اليمن، صورة قالوا إنها لأبناء وأقارب الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، من داخل حبسهم لدى جماعة "أنصار الله" في العاصمة صنعاء.
وحول الصورة المتداولة، قال الصحفي اليمني عباس الضالعي: "أول ظهور لأولاد الرئيس السابق علي عبدالله صالح وعدد من أقاربهم المعتقلين لدى مليشيا الحوثي بعد مقتل والدهم".
وأشار الضالعي، في تغريدة على حسابه الشخصي عبر "تويتر"، إلى وجود العقيد محمد محمد عبدالله صالح الذي نشر خبرا سابقا عن مغادرته المعتقل ونشر الخبر بحسب مصدر كبير مقرب منهم لكنه اتضح عكس ذلك لذا اعتذر عن الخبر".
في هذه الأثناء، نشرت القيادية في حزب المؤتمر الشعبي العام فائقة السيد، تغريدة على "تويتر"، علقت فيها على الصورة قائلة: "هذه صورتي التقطها إعلامي حوثي عند زيارتي لأولاد الزعيم صالح رحمه الله واطمأنيت على حالتهم لم نعرف مكان سجنهم، ولكن أحضروهم لنا إلى مكتب تابع للحوثيين نص ساعه فقط".
وكان رئيس اللجنة الثورية العليا، التابعة لأنصار الله، محمد على الحوثي، قال مؤخراً في كلمة له في المسيرة الجماهيرية الكبرى بشارع المطار في صنعاء، "إن بعض أبناء علي عبدالله صالح موجودون في المستشفى ونعمل لمعالجتهم ولم نذهب لاعتقالهم".
اول ظهور لاولاد الرئيس السابق علي عبدالله صالح وعددمن اقاربهم المعتقلين لدي مليشيا #الحوثي بعد مقتل والدهم— عباس الضالعي (@abbasaldhaleai) 24 janvier 2018
يظهر بالصورة العقيد محمد محمد عبدالله صالح الذي نشرت خبر سابق عن مغادرته المعتقل ونشرت الخبر بحسب مصدر كبير مقرب منهم لكنه اتضح عكس ذلك لذا اعتذر عن الخبر والحجة على المصدر pic.twitter.com/IUIH23mPH1
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي في اليمن، صورة قالوا إنها لأبناء وأقارب الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، من داخل حبسهم لدى جماعة "أنصار الله" في العاصمة صنعاء.
وحول الصورة المتداولة، قال الصحفي اليمني عباس الضالعي: "أول ظهور لأولاد الرئيس السابق علي عبدالله صالح وعدد من أقاربهم المعتقلين لدى مليشيا الحوثي بعد مقتل والدهم".
وأشار الضالعي، في تغريدة على حسابه الشخصي عبر "تويتر"، إلى وجود العقيد محمد محمد عبدالله صالح الذي نشر خبرا سابقا عن مغادرته المعتقل ونشر الخبر بحسب مصدر كبير مقرب منهم لكنه اتضح عكس ذلك لذا اعتذر عن الخبر".
في هذه الأثناء، نشرت القيادية في حزب المؤتمر الشعبي العام فائقة السيد، تغريدة على "تويتر"، علقت فيها على الصورة قائلة: "هذه صورتي التقطها إعلامي حوثي عند زيارتي لأولاد الزعيم صالح رحمه الله واطمأنيت على حالتهم لم نعرف مكان سجنهم، ولكن أحضروهم لنا إلى مكتب تابع للحوثيين نص ساعه فقط".
وكان رئيس اللجنة الثورية العليا، التابعة لأنصار الله، محمد على الحوثي، قال مؤخراً في كلمة له في المسيرة الجماهيرية الكبرى بشارع المطار في صنعاء، "إن بعض أبناء علي عبدالله صالح موجودون في المستشفى ونعمل لمعالجتهم ولم نذهب لاعتقالهم".
اول ظهور لاولاد الرئيس السابق علي عبدالله صالح وعددمن اقاربهم المعتقلين لدي مليشيا #الحوثي بعد مقتل والدهم— عباس الضالعي (@abbasaldhaleai) 24 janvier 2018
يظهر بالصورة العقيد محمد محمد عبدالله صالح الذي نشرت خبر سابق عن مغادرته المعتقل ونشرت الخبر بحسب مصدر كبير مقرب منهم لكنه اتضح عكس ذلك لذا اعتذر عن الخبر والحجة على المصدر pic.twitter.com/IUIH23mPH1
-
19:29فوز قائمة عماد الباجي في انتخابات اتحاد الفلاحة بقابس
25 جانفي 2018
-
19:17أمين بن عمر يكشف دور نبيل معلول في رحيله لأهلي جدة
25 جانفي 2018
-
18:57جندوبة: وقفة احتجاجية لموظفي البلدية و مكونات المجتمع المدني
25 جانفي 2018
-
18:41النائب توفيق الجملي يستقيل من الوطني الحر
25 جانفي 2018
-
18:26نهائيات امم افريقيا لكرة اليد: تونس تسحق انغولا وتمر الى النهائي
25 جانفي 2018
-
18:23الكاف: الكشف عن عمليات سرقة مواشي بالجهة والإحتفاظ بشخصين
25 جانفي 2018
-
18:13النجم الرادسي يصعد الى نهائي بطولة دبي الدولية لكرة السلة
25 جانفي 2018
-
17:59رغبة جديدة تراود كريستيانو رونالدو
25 جانفي 2018
-
17:43نابل: ايقاف 120 مفتشا عنه وحجز 134 دراجةً نارية
25 جانفي 2018
-
17:30النادي الافريقي يعقد جلسة عامة استثنائية يوم 20 فيفري القادم
25 جانفي 2018
-
17:14الجهيناوي يتحادث نائب رئيس الوزراء الروسي على هامش منتدى دافوس
25 جانفي 2018
-
17:06قرارات الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة
25 جانفي 2018
-
16:58على خلفية تلقيها تنبيها بالكف عن تقييد حق الانخراط: جمعية القضاة ترد و توضح
25 جانفي 2018
-
16:44ماكرون يتحدى ترامب
25 جانفي 2018
-
16:29رسمي: النجم الساحلي يعير بن عمر لاهلي جدة
25 جانفي 2018
-
16:21السعودية: قتل لاعب كرة قدم طعنا ورميه في أحد المصارف المائية
25 جانفي 2018
-
16:04فتح باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين
25 جانفي 2018
-
16:02بالفيديو: الدولارات تغطي شارعا في الولايات المتحدة!
25 جانفي 2018
-
15:57وزير خارجية قطر: هذا ما تريده السعودية والشعب مستعد للقتال
25 جانفي 2018
-