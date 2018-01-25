مساكن: وفاة شخص إثر حادث مرور بين حافلة وسيارة

الشروق اون لاين- مكرم السعيدي

جد منذ قليل حادث مرور بجهة مساكن وأسفر عن وفاة شخص على عين المكان وإصابة امرأة مرافقة له أثر حادث مرور تمثل في تصادم بين سيارة وحافلة مقلة لفتيات احد المصانع وقد تحولت وحدات من الحماية المدنية على جناح السرعة إلى عين المكان مصحوبة بأعوان مركز المرور حيث تم إسعاف المرأة التي كانت في السيارة ونقلها للمستشفى لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة هذا ولم تسجل أي إصابة لركاب الحافلة.