لأول مرة منذ نهاية 2014 سعر برميل النفط الخام يتجاوز 71 دولارا

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ارتفعت قيمة العقود الآجلة لنفط خام برنت الواجبة التسليم في مارس في بورصة " ICE" بلندن بنسبة 1.5$ ليصل سعر البرميل إلى 71.01$.
وآخر مرة تجاوز فيها سعر برميل النفط من هذا الصنف 71$ في 3 ديسمبر عام 2014، فيما عقد الاجتماع السابع للجنة الرصد التابعة لمنظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك + ودول مصدرة للنفط من خارج التكتل في 21 جانفي 2018.
وناقش الوزراء في هذا الاجتماع النتيجة الحالية لتنفيذ اتفاقيات الحد من الإنتاج، مشيرين قبيل الاجتماع إلى أن مستوى تنفيذ الاتفاق في العام الماضي بلغ في المتوسط 107%.
وكانت صفقة خفض إنتاج النفط بين أوبك + منتجين آخرين تتواصل للسنة الثانية. ووفق الاتفاق الذي تم التوصل إليه أواخر نوفمبر 2017، سيلتزم المشاركون بالحد من الإنتاج حتى نهاية العام الجاري.
وكانت روسيا والسعودية و22 دولة مشاركة أخرى بدأت في الاتفاق على خفض الإنتاج قبل عام بهدف تحقيق الاستقرار في العرض والطلب، وإزالة الفائض القياسي للنفط الخام في الأسواق، وكان تجاوز بداية العام الماضي معدل متوسط خمس سنوات، بمقدار 380 مليون برميل.
وطيلة عام 2017 تقريبا، نجح مصدرو النفط بشكل عام في الوفاء بالتزاماتهم. وبفضل الالتزام الكامل بالحصص من قبل دول مثل روسيا والسعودية وفنزويلا والمكسيك، تجاوز المستوى الإجمالي للوفاء بالالتزامات 100%.
وبحلول ديسمبر، أعلنت أوبك أن المخزونات الفائضة في أسواق النفط قد تقلصت إلى 220 مليون برميل.
ارتفعت قيمة العقود الآجلة لنفط خام برنت الواجبة التسليم في مارس في بورصة " ICE" بلندن بنسبة 1.5$ ليصل سعر البرميل إلى 71.01$.
وآخر مرة تجاوز فيها سعر برميل النفط من هذا الصنف 71$ في 3 ديسمبر عام 2014، فيما عقد الاجتماع السابع للجنة الرصد التابعة لمنظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك + ودول مصدرة للنفط من خارج التكتل في 21 جانفي 2018.
وناقش الوزراء في هذا الاجتماع النتيجة الحالية لتنفيذ اتفاقيات الحد من الإنتاج، مشيرين قبيل الاجتماع إلى أن مستوى تنفيذ الاتفاق في العام الماضي بلغ في المتوسط 107%.
وكانت صفقة خفض إنتاج النفط بين أوبك + منتجين آخرين تتواصل للسنة الثانية. ووفق الاتفاق الذي تم التوصل إليه أواخر نوفمبر 2017، سيلتزم المشاركون بالحد من الإنتاج حتى نهاية العام الجاري.
وكانت روسيا والسعودية و22 دولة مشاركة أخرى بدأت في الاتفاق على خفض الإنتاج قبل عام بهدف تحقيق الاستقرار في العرض والطلب، وإزالة الفائض القياسي للنفط الخام في الأسواق، وكان تجاوز بداية العام الماضي معدل متوسط خمس سنوات، بمقدار 380 مليون برميل.
وطيلة عام 2017 تقريبا، نجح مصدرو النفط بشكل عام في الوفاء بالتزاماتهم. وبفضل الالتزام الكامل بالحصص من قبل دول مثل روسيا والسعودية وفنزويلا والمكسيك، تجاوز المستوى الإجمالي للوفاء بالالتزامات 100%.
وبحلول ديسمبر، أعلنت أوبك أن المخزونات الفائضة في أسواق النفط قد تقلصت إلى 220 مليون برميل.
-
19:29فوز قائمة عماد الباجي في انتخابات اتحاد الفلاحة بقابس
25 جانفي 2018
-
19:17أمين بن عمر يكشف دور نبيل معلول في رحيله لأهلي جدة
25 جانفي 2018
-
18:57جندوبة: وقفة احتجاجية لموظفي البلدية و مكونات المجتمع المدني
25 جانفي 2018
-
18:41النائب توفيق الجملي يستقيل من الوطني الحر
25 جانفي 2018
-
18:26نهائيات امم افريقيا لكرة اليد: تونس تسحق انغولا وتمر الى النهائي
25 جانفي 2018
-
18:23الكاف: الكشف عن عمليات سرقة مواشي بالجهة والإحتفاظ بشخصين
25 جانفي 2018
-
18:13النجم الرادسي يصعد الى نهائي بطولة دبي الدولية لكرة السلة
25 جانفي 2018
-
17:59رغبة جديدة تراود كريستيانو رونالدو
25 جانفي 2018
-
17:43نابل: ايقاف 120 مفتشا عنه وحجز 134 دراجةً نارية
25 جانفي 2018
-
17:30النادي الافريقي يعقد جلسة عامة استثنائية يوم 20 فيفري القادم
25 جانفي 2018
-
17:14الجهيناوي يتحادث نائب رئيس الوزراء الروسي على هامش منتدى دافوس
25 جانفي 2018
-
17:06قرارات الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة
25 جانفي 2018
-
16:58على خلفية تلقيها تنبيها بالكف عن تقييد حق الانخراط: جمعية القضاة ترد و توضح
25 جانفي 2018
-
16:44ماكرون يتحدى ترامب
25 جانفي 2018
-
16:29رسمي: النجم الساحلي يعير بن عمر لاهلي جدة
25 جانفي 2018
-
16:21السعودية: قتل لاعب كرة قدم طعنا ورميه في أحد المصارف المائية
25 جانفي 2018
-
16:04فتح باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين
25 جانفي 2018
-
16:02بالفيديو: الدولارات تغطي شارعا في الولايات المتحدة!
25 جانفي 2018
-
15:57وزير خارجية قطر: هذا ما تريده السعودية والشعب مستعد للقتال
25 جانفي 2018
-