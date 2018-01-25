لأول مرة منذ نهاية 2014 سعر برميل النفط الخام يتجاوز 71 دولارا

ارتفعت قيمة العقود الآجلة لنفط خام برنت الواجبة التسليم في مارس في بورصة " ICE" بلندن بنسبة 1.5$ ليصل سعر البرميل إلى 71.01$.

وآخر مرة تجاوز فيها سعر برميل النفط من هذا الصنف 71$ في 3 ديسمبر عام 2014، فيما عقد الاجتماع السابع للجنة الرصد التابعة لمنظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك + ودول مصدرة للنفط من خارج التكتل في 21 جانفي 2018.

وناقش الوزراء في هذا الاجتماع النتيجة الحالية لتنفيذ اتفاقيات الحد من الإنتاج، مشيرين قبيل الاجتماع إلى أن مستوى تنفيذ الاتفاق في العام الماضي بلغ في المتوسط 107%.

وكانت صفقة خفض إنتاج النفط بين أوبك + منتجين آخرين تتواصل للسنة الثانية. ووفق الاتفاق الذي تم التوصل إليه أواخر نوفمبر 2017، سيلتزم المشاركون بالحد من الإنتاج حتى نهاية العام الجاري.

وكانت روسيا والسعودية و22 دولة مشاركة أخرى بدأت في الاتفاق على خفض الإنتاج قبل عام بهدف تحقيق الاستقرار في العرض والطلب، وإزالة الفائض القياسي للنفط الخام في الأسواق، وكان تجاوز بداية العام الماضي معدل متوسط خمس سنوات، بمقدار 380 مليون برميل.

وطيلة عام 2017 تقريبا، نجح مصدرو النفط بشكل عام في الوفاء بالتزاماتهم. وبفضل الالتزام الكامل بالحصص من قبل دول مثل روسيا والسعودية وفنزويلا والمكسيك، تجاوز المستوى الإجمالي للوفاء بالالتزامات 100%.

وبحلول ديسمبر، أعلنت أوبك أن المخزونات الفائضة في أسواق النفط قد تقلصت إلى 220 مليون برميل.

روسيا اليوم