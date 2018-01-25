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بعد خروجهم من كاس الملك: لاعبو ريال مدريد رفضوا مواجهة الصحافة
قالت صحيفة "آس" الإسبانية إن لاعبي ريال مدريد رفضوا إدلاء تصريحات للصحافة، عقب الخروج المفاجئ من ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، على يد ليغانيس، أمس الأربعاء.
وخسر ريال مدريد 1-2 على أرض ليغانيس، بعد أن فاز في ملعبه سانياغو بيرنابيو 1-0.
وأضافت الصحيفة أن ملامح الحزن كانت واضحة على وجوه لاعبي "الملكي"، ولم يتوجه أي منهم للحديث إلى الصحافة.
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بعد خروجهم من كاس الملك: لاعبو ريال مدريد رفضوا مواجهة الصحافة
قالت صحيفة "آس" الإسبانية إن لاعبي ريال مدريد رفضوا إدلاء تصريحات للصحافة، عقب الخروج المفاجئ من ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، على يد ليغانيس، أمس الأربعاء.
وخسر ريال مدريد 1-2 على أرض ليغانيس، بعد أن فاز في ملعبه سانياغو بيرنابيو 1-0.
وأضافت الصحيفة أن ملامح الحزن كانت واضحة على وجوه لاعبي "الملكي"، ولم يتوجه أي منهم للحديث إلى الصحافة.
فوز قائمة عماد الباجي في انتخابات اتحاد الفلاحة بقابس
25 جانفي 2018 السّاعة 19:29
مكتب قابس- الشروق اون ﻻين - ح. الحفيان : انعقد اليوم الخميس مؤتمر اﻻتحاد الجهوي للفلاحة و الصيد البحري بقابس...المزيد >>
أمين بن عمر يكشف دور نبيل معلول في رحيله لأهلي جدة
25 جانفي 2018 السّاعة 19:17
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25 جانفي 2018 السّاعة 18:57
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النائب توفيق الجملي يستقيل من الوطني الحر
25 جانفي 2018 السّاعة 18:41
الشروق اون لاين – سهام السعيدي: علمت الشروق اون لاين ان النائب عن الوطني الحر ونائب رئيس كتلته البرلمانية...المزيد >>
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19:29فوز قائمة عماد الباجي في انتخابات اتحاد الفلاحة بقابس
25 جانفي 2018
-
19:17أمين بن عمر يكشف دور نبيل معلول في رحيله لأهلي جدة
25 جانفي 2018
-
18:57جندوبة: وقفة احتجاجية لموظفي البلدية و مكونات المجتمع المدني
25 جانفي 2018
-
18:41النائب توفيق الجملي يستقيل من الوطني الحر
25 جانفي 2018
-
18:26نهائيات امم افريقيا لكرة اليد: تونس تسحق انغولا وتمر الى النهائي
25 جانفي 2018
-
18:23الكاف: الكشف عن عمليات سرقة مواشي بالجهة والإحتفاظ بشخصين
25 جانفي 2018
-
18:13النجم الرادسي يصعد الى نهائي بطولة دبي الدولية لكرة السلة
25 جانفي 2018
-
17:59رغبة جديدة تراود كريستيانو رونالدو
25 جانفي 2018
-
17:43نابل: ايقاف 120 مفتشا عنه وحجز 134 دراجةً نارية
25 جانفي 2018
-
17:30النادي الافريقي يعقد جلسة عامة استثنائية يوم 20 فيفري القادم
25 جانفي 2018
-
17:14الجهيناوي يتحادث نائب رئيس الوزراء الروسي على هامش منتدى دافوس
25 جانفي 2018
-
17:06قرارات الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة
25 جانفي 2018
-
16:58على خلفية تلقيها تنبيها بالكف عن تقييد حق الانخراط: جمعية القضاة ترد و توضح
25 جانفي 2018
-
16:44ماكرون يتحدى ترامب
25 جانفي 2018
-
16:29رسمي: النجم الساحلي يعير بن عمر لاهلي جدة
25 جانفي 2018
-
16:21السعودية: قتل لاعب كرة قدم طعنا ورميه في أحد المصارف المائية
25 جانفي 2018
-
16:04فتح باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين
25 جانفي 2018
-
16:02بالفيديو: الدولارات تغطي شارعا في الولايات المتحدة!
25 جانفي 2018
-
15:57وزير خارجية قطر: هذا ما تريده السعودية والشعب مستعد للقتال
25 جانفي 2018
-
فاطمة بن عبد اللّه الكرّايدولة فلسطين... في فلسطين... لا غيْر
من مظاهر السياسة المغامرة لدونالد ترومب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، تلك الأخبار التي رشحت عن زيارة نائبه «مايكل بينس» الى المنطقة العربية، حيث بدأت تفوح رائحة مؤامرة جديدة...المزيد >>
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