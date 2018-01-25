بعد خروجهم من كاس الملك: لاعبو ريال مدريد رفضوا مواجهة الصحافة

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قالت صحيفة "آس" الإسبانية إن لاعبي ريال مدريد رفضوا إدلاء تصريحات للصحافة، عقب الخروج المفاجئ من ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، على يد ليغانيس، أمس الأربعاء.

وخسر ريال مدريد 1-2 على أرض ليغانيس، بعد أن فاز في ملعبه سانياغو بيرنابيو 1-0.

وأضافت الصحيفة أن ملامح الحزن كانت واضحة على وجوه لاعبي "الملكي"، ولم يتوجه أي منهم للحديث إلى الصحافة.