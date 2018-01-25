نجمة تلفزيون "المستقبل" تقدم استقالتها على الهواء مباشرة

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قدّمت بولا يعقوبيان، نجمة تلفزيون "المستقبل" المملوك لرئيس حكومة لبنان، سعد الحريري، استقالتها على الهواء مباشرة، بعد أسابيع من إجرائها أول مقابلة تلفزيونية معه عقب استقالته.
وأعلنت الإعلامية يعقوبيان مغادرتها تلفزيون "المستقبل"، على الهواء مباشرة ضمن برنامجها "انترفيوز"، ووجهت رسالة مختصرة ومعبّرة إلى الحريري والمشاهدين.
وقالت يعقوبيان التي تعتبر نجمة تلفزيون المستقبل للحريري: "أشكر رغبة الرئيس سعد الحريري بأن أستمر، لكن صار لازم اترك ما تزعل مني"، وأضافت: "أفتخر بمسيرتي في تلفزيون المستقبل، أفتخر أني عملت معك (الحريري) وأنك لبناني وغير فئوي، افتخر بتمسكك بي رغم كل أرائي التي لم تعجبك أحياناً"، وإلى متابعي برنامجها قالت: "أتمنى أن أكون عند حسن ظنكم. شكراً لوفائكم لهذا البرنامج وأشكر الزملاء".
وعقب استقالة الحريري الغامضة من رئاسة الحكومة اللبنانية والتي أعلنها من العاصمة السعودية الرياض، يوم 4 نوفمبر الماضي، استدعى الحريري الإعلامية يعقوبيان لتجري أول مقابلة معه في منزله في السعودية، ليوضح فيها ملابسات استقالته المفاجئة وأسباب تمنعه عن العودة إلى لبنان.
ولم تعلن مقدمة برنامج "أنترفيوز" أشهر البرامج على المحطة الزرقاء أسباب استقالتها المفاجئة من هذه المحطة التلفزيونية التي أغنتها بطلتها المفعمة بالحيوية والجمال لأكثر من 15 عاما هي مدة عملها فيها.
يشار إلى أن مؤسسات الحريري في لبنان، وتيار" المستقبل" التابع له، تمر بضائقة مالية، عقب التضييق على شركة" سعودي أوجيه" للمقاولات التي كان يملكها في السعودية، واضطرارها لإغلاق أبوابها وصرف الآلاف من موظفيها دون تمكنها من دفع تعويضاتهم القانونية.
@PaulaYacoubian resigns NOW LIVE ON AIR! All the details in #منا_وجر NEXT MONDAY!!! pic.twitter.com/OqVSWPdK9e— Pierre Rabbat (@pierrerabbat) 24 janvier 2018
قدّمت بولا يعقوبيان، نجمة تلفزيون "المستقبل" المملوك لرئيس حكومة لبنان، سعد الحريري، استقالتها على الهواء مباشرة، بعد أسابيع من إجرائها أول مقابلة تلفزيونية معه عقب استقالته.
وأعلنت الإعلامية يعقوبيان مغادرتها تلفزيون "المستقبل"، على الهواء مباشرة ضمن برنامجها "انترفيوز"، ووجهت رسالة مختصرة ومعبّرة إلى الحريري والمشاهدين.
وقالت يعقوبيان التي تعتبر نجمة تلفزيون المستقبل للحريري: "أشكر رغبة الرئيس سعد الحريري بأن أستمر، لكن صار لازم اترك ما تزعل مني"، وأضافت: "أفتخر بمسيرتي في تلفزيون المستقبل، أفتخر أني عملت معك (الحريري) وأنك لبناني وغير فئوي، افتخر بتمسكك بي رغم كل أرائي التي لم تعجبك أحياناً"، وإلى متابعي برنامجها قالت: "أتمنى أن أكون عند حسن ظنكم. شكراً لوفائكم لهذا البرنامج وأشكر الزملاء".
وعقب استقالة الحريري الغامضة من رئاسة الحكومة اللبنانية والتي أعلنها من العاصمة السعودية الرياض، يوم 4 نوفمبر الماضي، استدعى الحريري الإعلامية يعقوبيان لتجري أول مقابلة معه في منزله في السعودية، ليوضح فيها ملابسات استقالته المفاجئة وأسباب تمنعه عن العودة إلى لبنان.
ولم تعلن مقدمة برنامج "أنترفيوز" أشهر البرامج على المحطة الزرقاء أسباب استقالتها المفاجئة من هذه المحطة التلفزيونية التي أغنتها بطلتها المفعمة بالحيوية والجمال لأكثر من 15 عاما هي مدة عملها فيها.
يشار إلى أن مؤسسات الحريري في لبنان، وتيار" المستقبل" التابع له، تمر بضائقة مالية، عقب التضييق على شركة" سعودي أوجيه" للمقاولات التي كان يملكها في السعودية، واضطرارها لإغلاق أبوابها وصرف الآلاف من موظفيها دون تمكنها من دفع تعويضاتهم القانونية.
@PaulaYacoubian resigns NOW LIVE ON AIR! All the details in #منا_وجر NEXT MONDAY!!! pic.twitter.com/OqVSWPdK9e— Pierre Rabbat (@pierrerabbat) 24 janvier 2018
-
19:29فوز قائمة عماد الباجي في انتخابات اتحاد الفلاحة بقابس
25 جانفي 2018
-
19:17أمين بن عمر يكشف دور نبيل معلول في رحيله لأهلي جدة
25 جانفي 2018
-
18:57جندوبة: وقفة احتجاجية لموظفي البلدية و مكونات المجتمع المدني
25 جانفي 2018
-
18:41النائب توفيق الجملي يستقيل من الوطني الحر
25 جانفي 2018
-
18:26نهائيات امم افريقيا لكرة اليد: تونس تسحق انغولا وتمر الى النهائي
25 جانفي 2018
-
18:23الكاف: الكشف عن عمليات سرقة مواشي بالجهة والإحتفاظ بشخصين
25 جانفي 2018
-
18:13النجم الرادسي يصعد الى نهائي بطولة دبي الدولية لكرة السلة
25 جانفي 2018
-
17:59رغبة جديدة تراود كريستيانو رونالدو
25 جانفي 2018
-
17:43نابل: ايقاف 120 مفتشا عنه وحجز 134 دراجةً نارية
25 جانفي 2018
-
17:30النادي الافريقي يعقد جلسة عامة استثنائية يوم 20 فيفري القادم
25 جانفي 2018
-
17:14الجهيناوي يتحادث نائب رئيس الوزراء الروسي على هامش منتدى دافوس
25 جانفي 2018
-
17:06قرارات الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة
25 جانفي 2018
-
16:58على خلفية تلقيها تنبيها بالكف عن تقييد حق الانخراط: جمعية القضاة ترد و توضح
25 جانفي 2018
-
16:44ماكرون يتحدى ترامب
25 جانفي 2018
-
16:29رسمي: النجم الساحلي يعير بن عمر لاهلي جدة
25 جانفي 2018
-
16:21السعودية: قتل لاعب كرة قدم طعنا ورميه في أحد المصارف المائية
25 جانفي 2018
-
16:04فتح باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين
25 جانفي 2018
-
16:02بالفيديو: الدولارات تغطي شارعا في الولايات المتحدة!
25 جانفي 2018
-
15:57وزير خارجية قطر: هذا ما تريده السعودية والشعب مستعد للقتال
25 جانفي 2018
-