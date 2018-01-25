هل فر الارهابي ابو بكر البغدادي إلى إفريقيا؟

اختفى أثر أبوبكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش الارهابي الذي روّع تنظيمه الآلاف وصفى المئات من المدنيين على مدى سنوات في العراق وسوريا، منذ أشهر عديدة. ولا معلومات دقيقة عن مكان تواجد الرجل الذي نصب نفسه "خليفة" لتنظيم "داعش" المزعوم خلال ظهوره العلني الوحيد في جويلية 2014 بجامع النوري الكبير بمدينة الموصل.

فمنذ تحرير الموصل العام الماضي، والتساؤلات تحوم حول مكان تواجده، ففي حين رجح عدد من العسكريين والأمنيين العراقيين في وقت سابق أن يكون في إحدى المناطق في الصحراء، يبدو أن ترجيحات جديدة تميل إلى الاعتقاد أنه فر إلى إفريقيا.

فقد ذكرت صحيفة ذا صن البريطانية، الأربعاء، أن زعيم تنظيم "داعش" الارهابي أبوبكر البغدادي هرب إلى إفريقيا، فيما رجح زعيم سابق للجماعة الإسلامية أن يكون في تشاد أو قرب النيجر.

وكالات