واشنطن تبدأ الترتيبات الأولية لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس

كشفت القناة الإسرائيلية الثانية مساء اليوم الأربعاء، عن بدء الخارجية الأمريكية الترتيبات الأولية لنقل السفارة الأمريكية لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، كما تعهد ترامب ونائبه.

وبحسب القناة العبرية: "بدأت السفارة بنقل معدات منها في تل أبيب الى فندق بالقدس وذلك تهميداً لنقلها لمقر السفارة لاحقاً".

ونقلت القناة عن شهود عيان في حي "أرنون" بالقدس أن شاحنات كبيرة بدأت تفرغ حمولتها من المعدات داخل فندق "عيدن" الذي أغلق حديثاً بسبب ضعف الزوار، إلا أن السبب الحقيقي للإغلاق هو استيعاب معدات خاصة بالسفارة الأمريكية حيث شوهدت صناديق كبيرة وعليها شعار القنصلية الأمريكية.

وبينت القناة أن مبنى السفارة الجديد بالقدس لا يبعد عن هذا الفندق سوى كيلومتر واحد، ومن المتوقع نقل طاقم مقلص من الدبلوماسيين الأمريكيين خلال الأشهر القريبة للسفارة الجديدة.

وأشارت القناة إلى أن الأمريكان معنيون بإبقاء الأمر طي الكتمان، حيث تم منع طاقم القناة من التصوير بالمكان وطلبوا منهم المغادرة.