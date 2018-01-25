آرسين فينغر: سعيد بالعودة إلى ويمبلي

-
19:29فوز قائمة عماد الباجي في انتخابات اتحاد الفلاحة بقابس
25 جانفي 2018
-
19:17أمين بن عمر يكشف دور نبيل معلول في رحيله لأهلي جدة
25 جانفي 2018
-
18:57جندوبة: وقفة احتجاجية لموظفي البلدية و مكونات المجتمع المدني
25 جانفي 2018
-
18:41النائب توفيق الجملي يستقيل من الوطني الحر
25 جانفي 2018
-
18:26نهائيات امم افريقيا لكرة اليد: تونس تسحق انغولا وتمر الى النهائي
25 جانفي 2018
-
18:23الكاف: الكشف عن عمليات سرقة مواشي بالجهة والإحتفاظ بشخصين
25 جانفي 2018
-
18:13النجم الرادسي يصعد الى نهائي بطولة دبي الدولية لكرة السلة
25 جانفي 2018
-
17:59رغبة جديدة تراود كريستيانو رونالدو
25 جانفي 2018
-
17:43نابل: ايقاف 120 مفتشا عنه وحجز 134 دراجةً نارية
25 جانفي 2018
-
17:30النادي الافريقي يعقد جلسة عامة استثنائية يوم 20 فيفري القادم
25 جانفي 2018
-
17:14الجهيناوي يتحادث نائب رئيس الوزراء الروسي على هامش منتدى دافوس
25 جانفي 2018
-
17:06قرارات الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة
25 جانفي 2018
-
16:58على خلفية تلقيها تنبيها بالكف عن تقييد حق الانخراط: جمعية القضاة ترد و توضح
25 جانفي 2018
-
16:44ماكرون يتحدى ترامب
25 جانفي 2018
-
16:29رسمي: النجم الساحلي يعير بن عمر لاهلي جدة
25 جانفي 2018
-
16:21السعودية: قتل لاعب كرة قدم طعنا ورميه في أحد المصارف المائية
25 جانفي 2018
-
16:04فتح باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين
25 جانفي 2018
-
16:02بالفيديو: الدولارات تغطي شارعا في الولايات المتحدة!
25 جانفي 2018
-
15:57وزير خارجية قطر: هذا ما تريده السعودية والشعب مستعد للقتال
25 جانفي 2018
-
لم يستطع الفرنسي المدير الفني لآرسنال، آرسين فينغر، إخفاء سعادته بتأهل فريقه لنهائي كأس الرابطة الإنجليزية (Carabao Cup)، وأكد أنهم سعداء بالعودة لويمبلي، الذي سيحتضن المباراة النهائية في 25 فبراير (شباط) المقبل أمام مانشستر سيتي.
وقلب آرسنال الطاولة على ضيفه تشيلسي بعد أن كان متأخراً بهدف ليفوز (2-1)، خلال "ديربي" لندن الذي جمعهما أمس الأربعاء على ملعب (الإمارات) في إياب نصف النهائي، بعد انتهاء مباراة الذهاب الأسبوع الماضي بنتيجة سلبية.
وعلق فينغر عقب انتهاء المباراة: "ما زال هناك وقت طويل على النهائي ولدينا وقت كافي للتحضير له، ولكننا سعداء للغاية لأن جماهيرنا ستعود مجدداً لملعب ويمبلي، لعبنا هناك عدة مرات خلال السنوات الأخيرة، والآن نحن مسرورون بالعودة".
وأضاف المدرب المخضرم، الذي سيبحث عن أول لقب له في هذه البطولة: "كنا حذرين بعض الشيء في الشوط الأول، واحترمنا المنافس بشكل كبير، وهذا ليس جيداً في كرة القدم، ولكننا عدنا في الشوط الثاني وسيطرنا على اللقاء، كنا ندرك أن بإمكاننا تقديم أداء أفضل وهو ما فعلناه".
وبسؤاله حول إذا ما كان فريقه بات يلعب بحرية أكبر بعد رحيل النجم التشيلي أليكسيس سانشيز لصفوف مانشستر يونايتد، صرح فينغر بأن "غياب الوضوح ليس أمراً جيداً، والآن لاعبيه يركزون بشكل أكبر في المباريات".
لم يستطع الفرنسي المدير الفني لآرسنال، آرسين فينغر، إخفاء سعادته بتأهل فريقه لنهائي كأس الرابطة الإنجليزية (Carabao Cup)، وأكد أنهم سعداء بالعودة لويمبلي، الذي سيحتضن المباراة النهائية في 25 فبراير (شباط) المقبل أمام مانشستر سيتي.
وقلب آرسنال الطاولة على ضيفه تشيلسي بعد أن كان متأخراً بهدف ليفوز (2-1)، خلال "ديربي" لندن الذي جمعهما أمس الأربعاء على ملعب (الإمارات) في إياب نصف النهائي، بعد انتهاء مباراة الذهاب الأسبوع الماضي بنتيجة سلبية.
وعلق فينغر عقب انتهاء المباراة: "ما زال هناك وقت طويل على النهائي ولدينا وقت كافي للتحضير له، ولكننا سعداء للغاية لأن جماهيرنا ستعود مجدداً لملعب ويمبلي، لعبنا هناك عدة مرات خلال السنوات الأخيرة، والآن نحن مسرورون بالعودة".
وأضاف المدرب المخضرم، الذي سيبحث عن أول لقب له في هذه البطولة: "كنا حذرين بعض الشيء في الشوط الأول، واحترمنا المنافس بشكل كبير، وهذا ليس جيداً في كرة القدم، ولكننا عدنا في الشوط الثاني وسيطرنا على اللقاء، كنا ندرك أن بإمكاننا تقديم أداء أفضل وهو ما فعلناه".
وبسؤاله حول إذا ما كان فريقه بات يلعب بحرية أكبر بعد رحيل النجم التشيلي أليكسيس سانشيز لصفوف مانشستر يونايتد، صرح فينغر بأن "غياب الوضوح ليس أمراً جيداً، والآن لاعبيه يركزون بشكل أكبر في المباريات".
-
19:29فوز قائمة عماد الباجي في انتخابات اتحاد الفلاحة بقابس
25 جانفي 2018
-
19:17أمين بن عمر يكشف دور نبيل معلول في رحيله لأهلي جدة
25 جانفي 2018
-
18:57جندوبة: وقفة احتجاجية لموظفي البلدية و مكونات المجتمع المدني
25 جانفي 2018
-
18:41النائب توفيق الجملي يستقيل من الوطني الحر
25 جانفي 2018
-
18:26نهائيات امم افريقيا لكرة اليد: تونس تسحق انغولا وتمر الى النهائي
25 جانفي 2018
-
18:23الكاف: الكشف عن عمليات سرقة مواشي بالجهة والإحتفاظ بشخصين
25 جانفي 2018
-
18:13النجم الرادسي يصعد الى نهائي بطولة دبي الدولية لكرة السلة
25 جانفي 2018
-
17:59رغبة جديدة تراود كريستيانو رونالدو
25 جانفي 2018
-
17:43نابل: ايقاف 120 مفتشا عنه وحجز 134 دراجةً نارية
25 جانفي 2018
-
17:30النادي الافريقي يعقد جلسة عامة استثنائية يوم 20 فيفري القادم
25 جانفي 2018
-
17:14الجهيناوي يتحادث نائب رئيس الوزراء الروسي على هامش منتدى دافوس
25 جانفي 2018
-
17:06قرارات الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة
25 جانفي 2018
-
16:58على خلفية تلقيها تنبيها بالكف عن تقييد حق الانخراط: جمعية القضاة ترد و توضح
25 جانفي 2018
-
16:44ماكرون يتحدى ترامب
25 جانفي 2018
-
16:29رسمي: النجم الساحلي يعير بن عمر لاهلي جدة
25 جانفي 2018
-
16:21السعودية: قتل لاعب كرة قدم طعنا ورميه في أحد المصارف المائية
25 جانفي 2018
-
16:04فتح باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين
25 جانفي 2018
-
16:02بالفيديو: الدولارات تغطي شارعا في الولايات المتحدة!
25 جانفي 2018
-
15:57وزير خارجية قطر: هذا ما تريده السعودية والشعب مستعد للقتال
25 جانفي 2018
-