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يوم الخميس 25 جانفي 2018
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آرسين فينغر: سعيد بالعودة إلى ويمبلي
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الأولى
آرسين فينغر: سعيد بالعودة إلى ويمبلي
25 جانفي 2018 | 06:50

لم يستطع الفرنسي المدير الفني لآرسنال، آرسين فينغر، إخفاء سعادته بتأهل فريقه لنهائي كأس الرابطة الإنجليزية (Carabao Cup)، وأكد أنهم سعداء بالعودة لويمبلي، الذي سيحتضن المباراة النهائية في 25 فبراير (شباط) المقبل أمام مانشستر سيتي.

وقلب آرسنال الطاولة على ضيفه تشيلسي بعد أن كان متأخراً بهدف ليفوز (2-1)، خلال "ديربي" لندن الذي جمعهما أمس الأربعاء على ملعب (الإمارات) في إياب نصف النهائي، بعد انتهاء مباراة الذهاب الأسبوع الماضي بنتيجة سلبية.

وعلق فينغر عقب انتهاء المباراة: "ما زال هناك وقت طويل على النهائي ولدينا وقت كافي للتحضير له، ولكننا سعداء للغاية لأن جماهيرنا ستعود مجدداً لملعب ويمبلي، لعبنا هناك عدة مرات خلال السنوات الأخيرة، والآن نحن مسرورون بالعودة".

وأضاف المدرب المخضرم، الذي سيبحث عن أول لقب له في هذه البطولة: "كنا حذرين بعض الشيء في الشوط الأول، واحترمنا المنافس بشكل كبير، وهذا ليس جيداً في كرة القدم، ولكننا عدنا في الشوط الثاني وسيطرنا على اللقاء، كنا ندرك أن بإمكاننا تقديم أداء أفضل وهو ما فعلناه".

وبسؤاله حول إذا ما كان فريقه بات يلعب بحرية أكبر بعد رحيل النجم التشيلي أليكسيس سانشيز لصفوف مانشستر يونايتد، صرح فينغر بأن "غياب الوضوح ليس أمراً جيداً، والآن لاعبيه يركزون بشكل أكبر في المباريات".

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الأولى
آرسين فينغر: سعيد بالعودة إلى ويمبلي
25 جانفي 2018 | 06:50

لم يستطع الفرنسي المدير الفني لآرسنال، آرسين فينغر، إخفاء سعادته بتأهل فريقه لنهائي كأس الرابطة الإنجليزية (Carabao Cup)، وأكد أنهم سعداء بالعودة لويمبلي، الذي سيحتضن المباراة النهائية في 25 فبراير (شباط) المقبل أمام مانشستر سيتي.

وقلب آرسنال الطاولة على ضيفه تشيلسي بعد أن كان متأخراً بهدف ليفوز (2-1)، خلال "ديربي" لندن الذي جمعهما أمس الأربعاء على ملعب (الإمارات) في إياب نصف النهائي، بعد انتهاء مباراة الذهاب الأسبوع الماضي بنتيجة سلبية.

وعلق فينغر عقب انتهاء المباراة: "ما زال هناك وقت طويل على النهائي ولدينا وقت كافي للتحضير له، ولكننا سعداء للغاية لأن جماهيرنا ستعود مجدداً لملعب ويمبلي، لعبنا هناك عدة مرات خلال السنوات الأخيرة، والآن نحن مسرورون بالعودة".

وأضاف المدرب المخضرم، الذي سيبحث عن أول لقب له في هذه البطولة: "كنا حذرين بعض الشيء في الشوط الأول، واحترمنا المنافس بشكل كبير، وهذا ليس جيداً في كرة القدم، ولكننا عدنا في الشوط الثاني وسيطرنا على اللقاء، كنا ندرك أن بإمكاننا تقديم أداء أفضل وهو ما فعلناه".

وبسؤاله حول إذا ما كان فريقه بات يلعب بحرية أكبر بعد رحيل النجم التشيلي أليكسيس سانشيز لصفوف مانشستر يونايتد، صرح فينغر بأن "غياب الوضوح ليس أمراً جيداً، والآن لاعبيه يركزون بشكل أكبر في المباريات".

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