كيري يدعو عباس إلى «الصمود» على أمل ألا يبقى ترمب طويلاً

-
07:20واشنطن تبدأ الترتيبات الأولية لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس
25 جانفي 2018
-
06:50آرسين فينغر: سعيد بالعودة إلى ويمبلي
25 جانفي 2018
-
06:34كيري يدعو عباس إلى «الصمود» على أمل ألا يبقى ترمب طويلاً
25 جانفي 2018
-
00:41الإعدام بحق مدانين بذبح جنود لبنانيين
25 جانفي 2018
-
00:16العثور على رواية رومانسية كتبها الراحل صدام حسين
25 جانفي 2018
-
00:00"أبل" تضيف خصائص لبطاريات أيفون بعد دعاوى قانونية
25 جانفي 2018
-
23:35مفاجأة مدوية في كأس ملك إسبانيا
24 جانفي 2018
-
23:01تركيا تدعو أوروبا إلى الوفاء بتعهداتها تجاه اللاجئين السوريين
24 جانفي 2018
-
22:42كوتينيو في تشكيلة برشلونة لأول مرة
24 جانفي 2018
-
22:23كريستيانو رونالدو يدشن فندقا جديدا في مراكش
24 جانفي 2018
-
21:52ترامب يطالب أردوغان بالحد من عملياته بسوريا
24 جانفي 2018
-
20:59ميشيل بلاتيني يستأنف ضد عقوبة إيقافه
24 جانفي 2018
-
20:47قضاة دائرة المحاسبات يؤكدون وجود إخلالات في تصرف هيئة الانتخابات
24 جانفي 2018
-
20:38سيدي بوزيد: ملتقى تكويني حول آليات و امتيازات الانتصاب للحساب الخاص
24 جانفي 2018
-
20:31كرة الطائرة: نتائج الجولة العاشرة والاخيرة للمرحلة الاولى للقسم الوطني "أ"
24 جانفي 2018
-
20:24نتائج انتخابات الاتحاد الجهوي للفلاحين بصفاقس
24 جانفي 2018
-
20:14نفطة: متساكنو حي بني علي يحتجّون ويغلقون الطريق
24 جانفي 2018
-
20:00النجم الساحلي يحدد شرطه لإعارة أمين بن عمر
24 جانفي 2018
-
-
19:34تونس تدين بشدة التفجير الإرهابي الغادر بمدينة بنغازي الليبية
24 جانفي 2018
طلب وزير الخارجية الأميركي السابق، جون كيري، من الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، تقديم خطة سلام خاصة به ومعقولة، من أجل المساعدة في حشد دعم دولي لها، ناصحاً أبو مازن بألا يستسلم للرئيس الأميركي الحالي دونالد ترمب، على أمل ألا يبقى في منصبه أكثر من عام.
ونقل كيري رسالته لعباس خلال لقاء سرّي ومطوّل جمعه بحسين الآغا، أثناء لقائهما في لندن.
والآغا أكاديمي لبناني مقيم في لندن، ومقرب من الرئيس عباس، وارتبط اسمه بمحادثات سرية وموازية سابقة جرت في لندن عام 2013 مع إسحاق مولخو، المبعوث الخاص السابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وكذلك بمفاوضات أخرى جرت بين عامَي 1993 - 1995 مع نائب وزير الخارجية الإسرائيلي يوسي بيلين، الذي كان له دور كبير في اتفاق أوسلو.
وطلب كيري من الآغا نقل رسالة إلى عباس، بأن يثبت على موقفه ولا ينكسر أو يستسلم أمام ترمب، أو يتنازل عن موقفه أمام الضغوط التي تمارسها إدارته، ويحاول أن يشتري الوقت.
وأبلغ الآغا الرئيس عباس برسالة كيري، واصفا إياه بشخص حيوي ومتعطش للمساعدة في تحقيق السلام.
وعرض كيري مساعدته في حشد رأي عام دولي من أجل مساعدة الفلسطينيين على صنع السلام، قائلاً للآغا، إنه «ربما حان الوقت ليحدد الفلسطينيون مبادئ وأسس السلام الخاص بهم، وأن يقدموا خطة إيجابية مقبولة».
ووعد كيري باستخدام علاقاته كافة وجميع قدراته لحشد دعم للخطة الجديدة، بما يشمل دولاً أوروبية وعربية وبقية المجتمع الدولي.
وطلب كيري من الآغا إبلاغ عباس بأن يتوقف عن مهاجمة الولايات المتحدة أو الإدارة الأميركية، وأن يركز فقط على ترمب باعتباره الشخص الوحيد المسؤول عن هذا الوضع.
ونشرت صحيفة «معاريف» تقريراً قالت فيه إن كيري استخدم عبارات مهينة في وصف ترمب.
وقال كيري إن الوضع الحالي يحتاج إلى الصبر والمثابرة لاجتياز هذه الفترة، معبراً عن رأيه بأن ثمة فرصةً ألا يكون ترمب في البيت الأبيض في غضون عام.
وتحدث كيري عن أن مسؤولين كباراً في الإدارة الأميركية وأجهزة الاستخبارات والأمن، وحتى أوساط في الحزب الجمهوري، غير راضين عن الطريقة التي يقود بها ترمب الولايات المتحدة.
وفاجأ كيري ضيفه الآغا عندما قال له إنه يفحص إمكانية ترشحه للرئاسة الأميركية في عام 2020. وعندما سأله الآغا عن سنِّه المتقدمة، أجاب كيري إنه ليس أكبر بكثير من ترمب.
طلب وزير الخارجية الأميركي السابق، جون كيري، من الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، تقديم خطة سلام خاصة به ومعقولة، من أجل المساعدة في حشد دعم دولي لها، ناصحاً أبو مازن بألا يستسلم للرئيس الأميركي الحالي دونالد ترمب، على أمل ألا يبقى في منصبه أكثر من عام.
ونقل كيري رسالته لعباس خلال لقاء سرّي ومطوّل جمعه بحسين الآغا، أثناء لقائهما في لندن.
والآغا أكاديمي لبناني مقيم في لندن، ومقرب من الرئيس عباس، وارتبط اسمه بمحادثات سرية وموازية سابقة جرت في لندن عام 2013 مع إسحاق مولخو، المبعوث الخاص السابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وكذلك بمفاوضات أخرى جرت بين عامَي 1993 - 1995 مع نائب وزير الخارجية الإسرائيلي يوسي بيلين، الذي كان له دور كبير في اتفاق أوسلو.
وطلب كيري من الآغا نقل رسالة إلى عباس، بأن يثبت على موقفه ولا ينكسر أو يستسلم أمام ترمب، أو يتنازل عن موقفه أمام الضغوط التي تمارسها إدارته، ويحاول أن يشتري الوقت.
وأبلغ الآغا الرئيس عباس برسالة كيري، واصفا إياه بشخص حيوي ومتعطش للمساعدة في تحقيق السلام.
وعرض كيري مساعدته في حشد رأي عام دولي من أجل مساعدة الفلسطينيين على صنع السلام، قائلاً للآغا، إنه «ربما حان الوقت ليحدد الفلسطينيون مبادئ وأسس السلام الخاص بهم، وأن يقدموا خطة إيجابية مقبولة».
ووعد كيري باستخدام علاقاته كافة وجميع قدراته لحشد دعم للخطة الجديدة، بما يشمل دولاً أوروبية وعربية وبقية المجتمع الدولي.
وطلب كيري من الآغا إبلاغ عباس بأن يتوقف عن مهاجمة الولايات المتحدة أو الإدارة الأميركية، وأن يركز فقط على ترمب باعتباره الشخص الوحيد المسؤول عن هذا الوضع.
ونشرت صحيفة «معاريف» تقريراً قالت فيه إن كيري استخدم عبارات مهينة في وصف ترمب.
وقال كيري إن الوضع الحالي يحتاج إلى الصبر والمثابرة لاجتياز هذه الفترة، معبراً عن رأيه بأن ثمة فرصةً ألا يكون ترمب في البيت الأبيض في غضون عام.
وتحدث كيري عن أن مسؤولين كباراً في الإدارة الأميركية وأجهزة الاستخبارات والأمن، وحتى أوساط في الحزب الجمهوري، غير راضين عن الطريقة التي يقود بها ترمب الولايات المتحدة.
وفاجأ كيري ضيفه الآغا عندما قال له إنه يفحص إمكانية ترشحه للرئاسة الأميركية في عام 2020. وعندما سأله الآغا عن سنِّه المتقدمة، أجاب كيري إنه ليس أكبر بكثير من ترمب.
-
07:20واشنطن تبدأ الترتيبات الأولية لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس
25 جانفي 2018
-
06:50آرسين فينغر: سعيد بالعودة إلى ويمبلي
25 جانفي 2018
-
06:34كيري يدعو عباس إلى «الصمود» على أمل ألا يبقى ترمب طويلاً
25 جانفي 2018
-
00:41الإعدام بحق مدانين بذبح جنود لبنانيين
25 جانفي 2018
-
00:16العثور على رواية رومانسية كتبها الراحل صدام حسين
25 جانفي 2018
-
00:00"أبل" تضيف خصائص لبطاريات أيفون بعد دعاوى قانونية
25 جانفي 2018
-
23:35مفاجأة مدوية في كأس ملك إسبانيا
24 جانفي 2018
-
23:01تركيا تدعو أوروبا إلى الوفاء بتعهداتها تجاه اللاجئين السوريين
24 جانفي 2018
-
22:42كوتينيو في تشكيلة برشلونة لأول مرة
24 جانفي 2018
-
22:23كريستيانو رونالدو يدشن فندقا جديدا في مراكش
24 جانفي 2018
-
21:52ترامب يطالب أردوغان بالحد من عملياته بسوريا
24 جانفي 2018
-
20:59ميشيل بلاتيني يستأنف ضد عقوبة إيقافه
24 جانفي 2018
-
20:47قضاة دائرة المحاسبات يؤكدون وجود إخلالات في تصرف هيئة الانتخابات
24 جانفي 2018
-
20:38سيدي بوزيد: ملتقى تكويني حول آليات و امتيازات الانتصاب للحساب الخاص
24 جانفي 2018
-
20:31كرة الطائرة: نتائج الجولة العاشرة والاخيرة للمرحلة الاولى للقسم الوطني "أ"
24 جانفي 2018
-
20:24نتائج انتخابات الاتحاد الجهوي للفلاحين بصفاقس
24 جانفي 2018
-
20:14نفطة: متساكنو حي بني علي يحتجّون ويغلقون الطريق
24 جانفي 2018
-
20:00النجم الساحلي يحدد شرطه لإعارة أمين بن عمر
24 جانفي 2018
-
-
19:34تونس تدين بشدة التفجير الإرهابي الغادر بمدينة بنغازي الليبية
24 جانفي 2018