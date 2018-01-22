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يوم الخميس 25 جانفي 2018
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الإعدام بحق مدانين بذبح جنود لبنانيين
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الأولى
الإعدام بحق مدانين بذبح جنود لبنانيين
25 جانفي 2018 | 00:41

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان حكما بإعدام 3 موقوفين بعد إدانتهم بذبح جنديين والتخطيط لإقامة "إمارة" في شمال لبنان.

وذكرت المحكمة في بيان أنها حكمت بإعدام الموقوف بلال ميقاتي لإقدامه على ذبح الجندي علي السيد والمشاركة في ذبح الجندي عباس مدلج، والموقوف عمر ميقاتي لإتلافه جثمان السيد والمشاركة بذبح مدلج.

هذا وقضت المحكمة بالإعدام كذلك على الموقوف بلال العتر لإدانته بالانتماء الى مجموعة أحمد ميقاتي الملقب بـ "أبو الهدى" والذي خطط لإقامة "إمارة إسلامية" في شمال لبنان.

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أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان حكما بإعدام 3 موقوفين بعد إدانتهم بذبح جنديين والتخطيط لإقامة...
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الأولى
الإعدام بحق مدانين بذبح جنود لبنانيين
25 جانفي 2018 | 00:41

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان حكما بإعدام 3 موقوفين بعد إدانتهم بذبح جنديين والتخطيط لإقامة "إمارة" في شمال لبنان.

وذكرت المحكمة في بيان أنها حكمت بإعدام الموقوف بلال ميقاتي لإقدامه على ذبح الجندي علي السيد والمشاركة في ذبح الجندي عباس مدلج، والموقوف عمر ميقاتي لإتلافه جثمان السيد والمشاركة بذبح مدلج.

هذا وقضت المحكمة بالإعدام كذلك على الموقوف بلال العتر لإدانته بالانتماء الى مجموعة أحمد ميقاتي الملقب بـ "أبو الهدى" والذي خطط لإقامة "إمارة إسلامية" في شمال لبنان.

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لم يستطع الفرنسي المدير الفني لآرسنال، آرسين فينغر، إخفاء سعادته بتأهل فريقه لنهائي كأس الرابطة الإنجليزية...
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25 جانفي 2018 السّاعة 06:34
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الإعدام بحق مدانين بذبح جنود لبنانيين
25 جانفي 2018 السّاعة 00:41
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