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يوم الخميس 25 جانفي 2018
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العثور على رواية رومانسية كتبها الراحل صدام حسين
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الأولى
العثور على رواية رومانسية كتبها الراحل صدام حسين
25 جانفي 2018 | 00:16

طرح موقع "أمازون" لبيع المنتجات عبر الإنترنت رواية رومانسية جديدة للرئيس العراقي الراحل صدام حسين بعنوان زبيبة والملك.

وأشار موقع مترو إلى أن هذه الرواية الرومانسية كتبها الرئيس العراقي الراحل عام 2000، أي قبل 18 عاما، حيث عرض موقع "أمازون" النسخة الإنجليزية من الرواية التي تحمل اسم "زبيبة والملك"، وهي ضمن 4 روايات أخرى نسبت إلى صدام.

وتحكي الرواية المؤلفة من 160 صفحة، قصة حب غير حقيقية حدثت منذ آلاف السنين بين ملك عراقي، يرمز إلى صدام نفسه، وقروية تدعى زبيبة، وخلال زياراتها الليلية إلى قصر الملك، تتحدث معه لساعات عن الدين، والحب، والقومية، وإرادة الشعب.

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العثور على رواية رومانسية كتبها الراحل صدام حسين
25 جانفي 2018 | 00:16

طرح موقع "أمازون" لبيع المنتجات عبر الإنترنت رواية رومانسية جديدة للرئيس العراقي الراحل صدام حسين بعنوان زبيبة والملك.

وأشار موقع مترو إلى أن هذه الرواية الرومانسية كتبها الرئيس العراقي الراحل عام 2000، أي قبل 18 عاما، حيث عرض موقع "أمازون" النسخة الإنجليزية من الرواية التي تحمل اسم "زبيبة والملك"، وهي ضمن 4 روايات أخرى نسبت إلى صدام.

وتحكي الرواية المؤلفة من 160 صفحة، قصة حب غير حقيقية حدثت منذ آلاف السنين بين ملك عراقي، يرمز إلى صدام نفسه، وقروية تدعى زبيبة، وخلال زياراتها الليلية إلى قصر الملك، تتحدث معه لساعات عن الدين، والحب، والقومية، وإرادة الشعب.

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لم يستطع الفرنسي المدير الفني لآرسنال، آرسين فينغر، إخفاء سعادته بتأهل فريقه لنهائي كأس الرابطة الإنجليزية...
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المزيد >>
الإعدام بحق مدانين بذبح جنود لبنانيين
25 جانفي 2018 السّاعة 00:41
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