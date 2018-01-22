العثور على رواية رومانسية كتبها الراحل صدام حسين

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طرح موقع "أمازون" لبيع المنتجات عبر الإنترنت رواية رومانسية جديدة للرئيس العراقي الراحل صدام حسين بعنوان زبيبة والملك.
وأشار موقع مترو إلى أن هذه الرواية الرومانسية كتبها الرئيس العراقي الراحل عام 2000، أي قبل 18 عاما، حيث عرض موقع "أمازون" النسخة الإنجليزية من الرواية التي تحمل اسم "زبيبة والملك"، وهي ضمن 4 روايات أخرى نسبت إلى صدام.
وتحكي الرواية المؤلفة من 160 صفحة، قصة حب غير حقيقية حدثت منذ آلاف السنين بين ملك عراقي، يرمز إلى صدام نفسه، وقروية تدعى زبيبة، وخلال زياراتها الليلية إلى قصر الملك، تتحدث معه لساعات عن الدين، والحب، والقومية، وإرادة الشعب.
طرح موقع "أمازون" لبيع المنتجات عبر الإنترنت رواية رومانسية جديدة للرئيس العراقي الراحل صدام حسين بعنوان زبيبة والملك.
وأشار موقع مترو إلى أن هذه الرواية الرومانسية كتبها الرئيس العراقي الراحل عام 2000، أي قبل 18 عاما، حيث عرض موقع "أمازون" النسخة الإنجليزية من الرواية التي تحمل اسم "زبيبة والملك"، وهي ضمن 4 روايات أخرى نسبت إلى صدام.
وتحكي الرواية المؤلفة من 160 صفحة، قصة حب غير حقيقية حدثت منذ آلاف السنين بين ملك عراقي، يرمز إلى صدام نفسه، وقروية تدعى زبيبة، وخلال زياراتها الليلية إلى قصر الملك، تتحدث معه لساعات عن الدين، والحب، والقومية، وإرادة الشعب.
-
07:20واشنطن تبدأ الترتيبات الأولية لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس
25 جانفي 2018
-
06:50آرسين فينغر: سعيد بالعودة إلى ويمبلي
25 جانفي 2018
-
06:34كيري يدعو عباس إلى «الصمود» على أمل ألا يبقى ترمب طويلاً
25 جانفي 2018
-
00:41الإعدام بحق مدانين بذبح جنود لبنانيين
25 جانفي 2018
-
00:16العثور على رواية رومانسية كتبها الراحل صدام حسين
25 جانفي 2018
-
00:00"أبل" تضيف خصائص لبطاريات أيفون بعد دعاوى قانونية
25 جانفي 2018
-
23:35مفاجأة مدوية في كأس ملك إسبانيا
24 جانفي 2018
-
23:01تركيا تدعو أوروبا إلى الوفاء بتعهداتها تجاه اللاجئين السوريين
24 جانفي 2018
-
22:42كوتينيو في تشكيلة برشلونة لأول مرة
24 جانفي 2018
-
22:23كريستيانو رونالدو يدشن فندقا جديدا في مراكش
24 جانفي 2018
-
21:52ترامب يطالب أردوغان بالحد من عملياته بسوريا
24 جانفي 2018
-
20:59ميشيل بلاتيني يستأنف ضد عقوبة إيقافه
24 جانفي 2018
-
20:47قضاة دائرة المحاسبات يؤكدون وجود إخلالات في تصرف هيئة الانتخابات
24 جانفي 2018
-
20:38سيدي بوزيد: ملتقى تكويني حول آليات و امتيازات الانتصاب للحساب الخاص
24 جانفي 2018
-
20:31كرة الطائرة: نتائج الجولة العاشرة والاخيرة للمرحلة الاولى للقسم الوطني "أ"
24 جانفي 2018
-
20:24نتائج انتخابات الاتحاد الجهوي للفلاحين بصفاقس
24 جانفي 2018
-
20:14نفطة: متساكنو حي بني علي يحتجّون ويغلقون الطريق
24 جانفي 2018
-
20:00النجم الساحلي يحدد شرطه لإعارة أمين بن عمر
24 جانفي 2018
-
-
19:34تونس تدين بشدة التفجير الإرهابي الغادر بمدينة بنغازي الليبية
24 جانفي 2018