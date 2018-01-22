"أبل" تضيف خصائص لبطاريات أيفون بعد دعاوى قانونية

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أعلنت شركة أبل الأربعاء عن تحديثات ستنفذ من خلالها وعدها بالسماح للمستخدمين بوقف تشغيل خاصية مثيرة للجدل تبطئ أجهزة أيفون عندما توشك البطاريات على النفاد.
كانت أبل قد أكدت في ديسمبر أن برمجيات في أجهزة أيفون6 وأيفون 6 إس وأيفون إس.إي معنية بالتعامل مع مخاطر تقادم البطاريات قد تبطئ أداء الهاتف.
وتواجه الشركة دعاوى قانونية بسبب المسألة، وقال الرئيس التنفيذي تيم كوك الأسبوع الماضي، إن الشركة ستصدر تحديثا للبرمجيات يسمح للمستخدمين بوقف تشغيل تلك الخاصية.
وحسب رويترز، قالت الشركة الأربعاء إن نسخة تجريبية من نظام التشغيل (آي.أو.إس 11.3) ستشمل خصائص جديدة تظهر مدى كفاءة البطارية وتقدم توصية إذا كانت البطارية بحاجة إلى صيانة.
وسيكون بوسع المستخدمين أيضا معرفة ما إذا كانت خاصية إدارة الطاقة، التي تمنع الإغلاق المفاجئ، نشطة ويمكنهم اختيار تعطيلها.
غير أن الشركة لم تحدد على وجه الدقة متى سيصدر التحديث واكتفت بقول إنه سيتاح بعد الإصدار المزمع لنظام التشغيل (آي.أو.إس 11.3) في الربيع.
أعلنت شركة أبل الأربعاء عن تحديثات ستنفذ من خلالها وعدها بالسماح للمستخدمين بوقف تشغيل خاصية مثيرة للجدل تبطئ أجهزة أيفون عندما توشك البطاريات على النفاد.
كانت أبل قد أكدت في ديسمبر أن برمجيات في أجهزة أيفون6 وأيفون 6 إس وأيفون إس.إي معنية بالتعامل مع مخاطر تقادم البطاريات قد تبطئ أداء الهاتف.
وتواجه الشركة دعاوى قانونية بسبب المسألة، وقال الرئيس التنفيذي تيم كوك الأسبوع الماضي، إن الشركة ستصدر تحديثا للبرمجيات يسمح للمستخدمين بوقف تشغيل تلك الخاصية.
وحسب رويترز، قالت الشركة الأربعاء إن نسخة تجريبية من نظام التشغيل (آي.أو.إس 11.3) ستشمل خصائص جديدة تظهر مدى كفاءة البطارية وتقدم توصية إذا كانت البطارية بحاجة إلى صيانة.
وسيكون بوسع المستخدمين أيضا معرفة ما إذا كانت خاصية إدارة الطاقة، التي تمنع الإغلاق المفاجئ، نشطة ويمكنهم اختيار تعطيلها.
غير أن الشركة لم تحدد على وجه الدقة متى سيصدر التحديث واكتفت بقول إنه سيتاح بعد الإصدار المزمع لنظام التشغيل (آي.أو.إس 11.3) في الربيع.
-
07:20واشنطن تبدأ الترتيبات الأولية لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس
25 جانفي 2018
-
06:50آرسين فينغر: سعيد بالعودة إلى ويمبلي
25 جانفي 2018
-
06:34كيري يدعو عباس إلى «الصمود» على أمل ألا يبقى ترمب طويلاً
25 جانفي 2018
-
00:41الإعدام بحق مدانين بذبح جنود لبنانيين
25 جانفي 2018
-
00:16العثور على رواية رومانسية كتبها الراحل صدام حسين
25 جانفي 2018
-
00:00"أبل" تضيف خصائص لبطاريات أيفون بعد دعاوى قانونية
25 جانفي 2018
-
23:35مفاجأة مدوية في كأس ملك إسبانيا
24 جانفي 2018
-
23:01تركيا تدعو أوروبا إلى الوفاء بتعهداتها تجاه اللاجئين السوريين
24 جانفي 2018
-
22:42كوتينيو في تشكيلة برشلونة لأول مرة
24 جانفي 2018
-
22:23كريستيانو رونالدو يدشن فندقا جديدا في مراكش
24 جانفي 2018
-
21:52ترامب يطالب أردوغان بالحد من عملياته بسوريا
24 جانفي 2018
-
20:59ميشيل بلاتيني يستأنف ضد عقوبة إيقافه
24 جانفي 2018
-
20:47قضاة دائرة المحاسبات يؤكدون وجود إخلالات في تصرف هيئة الانتخابات
24 جانفي 2018
-
20:38سيدي بوزيد: ملتقى تكويني حول آليات و امتيازات الانتصاب للحساب الخاص
24 جانفي 2018
-
20:31كرة الطائرة: نتائج الجولة العاشرة والاخيرة للمرحلة الاولى للقسم الوطني "أ"
24 جانفي 2018
-
20:24نتائج انتخابات الاتحاد الجهوي للفلاحين بصفاقس
24 جانفي 2018
-
20:14نفطة: متساكنو حي بني علي يحتجّون ويغلقون الطريق
24 جانفي 2018
-
20:00النجم الساحلي يحدد شرطه لإعارة أمين بن عمر
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-
-
19:34تونس تدين بشدة التفجير الإرهابي الغادر بمدينة بنغازي الليبية
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