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يوم الخميس 25 جانفي 2018
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"أبل" تضيف خصائص لبطاريات أيفون بعد دعاوى قانونية
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الأولى
"أبل" تضيف خصائص لبطاريات أيفون بعد دعاوى قانونية
25 جانفي 2018 | 00:00

أعلنت شركة أبل الأربعاء عن تحديثات ستنفذ من خلالها وعدها بالسماح للمستخدمين بوقف تشغيل خاصية مثيرة للجدل تبطئ أجهزة أيفون عندما توشك البطاريات على النفاد.

كانت أبل قد أكدت في ديسمبر أن برمجيات في أجهزة أيفون6 وأيفون 6 إس وأيفون إس.إي معنية بالتعامل مع مخاطر تقادم البطاريات قد تبطئ أداء الهاتف.

وتواجه الشركة دعاوى قانونية بسبب المسألة، وقال الرئيس التنفيذي تيم كوك الأسبوع الماضي، إن الشركة ستصدر تحديثا للبرمجيات يسمح للمستخدمين بوقف تشغيل تلك الخاصية.

وحسب رويترز، قالت الشركة الأربعاء إن نسخة تجريبية من نظام التشغيل (آي.أو.إس 11.3) ستشمل خصائص جديدة تظهر مدى كفاءة البطارية وتقدم توصية إذا كانت البطارية بحاجة إلى صيانة.

وسيكون بوسع المستخدمين أيضا معرفة ما إذا كانت خاصية إدارة الطاقة، التي تمنع الإغلاق المفاجئ، نشطة ويمكنهم اختيار تعطيلها.

غير أن الشركة لم تحدد على وجه الدقة متى سيصدر التحديث واكتفت بقول إنه سيتاح بعد الإصدار المزمع لنظام التشغيل (آي.أو.إس 11.3) في الربيع.

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الأولى
"أبل" تضيف خصائص لبطاريات أيفون بعد دعاوى قانونية
25 جانفي 2018 | 00:00

أعلنت شركة أبل الأربعاء عن تحديثات ستنفذ من خلالها وعدها بالسماح للمستخدمين بوقف تشغيل خاصية مثيرة للجدل تبطئ أجهزة أيفون عندما توشك البطاريات على النفاد.

كانت أبل قد أكدت في ديسمبر أن برمجيات في أجهزة أيفون6 وأيفون 6 إس وأيفون إس.إي معنية بالتعامل مع مخاطر تقادم البطاريات قد تبطئ أداء الهاتف.

وتواجه الشركة دعاوى قانونية بسبب المسألة، وقال الرئيس التنفيذي تيم كوك الأسبوع الماضي، إن الشركة ستصدر تحديثا للبرمجيات يسمح للمستخدمين بوقف تشغيل تلك الخاصية.

وحسب رويترز، قالت الشركة الأربعاء إن نسخة تجريبية من نظام التشغيل (آي.أو.إس 11.3) ستشمل خصائص جديدة تظهر مدى كفاءة البطارية وتقدم توصية إذا كانت البطارية بحاجة إلى صيانة.

وسيكون بوسع المستخدمين أيضا معرفة ما إذا كانت خاصية إدارة الطاقة، التي تمنع الإغلاق المفاجئ، نشطة ويمكنهم اختيار تعطيلها.

غير أن الشركة لم تحدد على وجه الدقة متى سيصدر التحديث واكتفت بقول إنه سيتاح بعد الإصدار المزمع لنظام التشغيل (آي.أو.إس 11.3) في الربيع.

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