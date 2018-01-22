أخبار الملعب التونسي .. نبيل الكوكي مدربا جديدا و3 غيابات في «الدربي»

توصلت هيئة الملعب التونسي بعد ظهر امس الى اتفاق مع المدرب نبيل الكوكي ليخلف محمد الكوكي على رأس الاطار الفني للفريق وهو الذي اشرف على حصة التمارين عشية امس.

هيئة بن عيسى قامت بـ»كاستينغ» عسير ضم عديد الاسماء قبل الاتفاق على اسم ابن الاولمبي الباجي والنادي الافريقي سابقا نبيل الكوكي والذي وقع عقدا الى آخر الموسم سيكون قابلا للتجديد. الكوكي سبق له ان اشرف على المقاليد الفنية للملعب التونسي في بداية موسم 2011 – 2012، حيث غادر الفريق في جانفي 2012 وتحول الى النادي الصفاقسي تاركا الملعب التونسي في المركز الخامس برصيد 9 نقاط بعد سبع جولات. وقد سبق للكوكي ايضا ان درب عديد الفرق التونسية مثل النادي الافريقي والنادي الصفاقسي وخاض عدة تجارب تدريبية في الخليج كان آخرها نادي الرمثا الاردني الذي غادره في موفى ديسمبر 2017.

ثلاثي يعود و ثلاثي يتخلّف

ثلاثة غيابات كاملة ستشهدها تشكيلة «البقلاوة» في «الدربي» الصغير امام النادي الافريقي الاحد المقبل في باردو، حيث سيغيب كل من المنتدب الجديد خميس المعواني ودانيال بادي وايريك كومي بسبب عقوبة الانذار الثالث. في المقابل يستعيد الفريق خدمات كل من البولعابي والكثيري وسليم الجديّد.

وليد بن حسين يخلف الخلفي

منحت هيئة بن عيسى وليد بن حسين مهمة تدريب حراس الفريق الاول خلفا للمدرب خالد الخلفي الذي وقع فك الارتباط معه بالتراضي بعد مباراة صفاقس. اذ حمّلت الجماهير مسؤولية تراجع مردود حراس المرمى للمدرب الخلفي وخاصة المستوى الهزيل الذي ظهر به قيس العمدوني والذي جعل شباك «البقلاوة» تقبل اربعة اهداف كاملة. كما وقع التعاقد مع صابر العياري كمعد بدني.

الاستئناف ينصف «البقلاوة»

تمكن محامي الملعب التونسي والكاتب العام والناطق الرسمي أنيس الباجي أول أمس من رفع المظلمة التي تعرض لها فريق الاصاغر «ب» في جلسة الاستئناف. حيث وقع برمجة اعادة اللقاء بين النادي البنزرتي والملعب التونسي وذلك بعد ان سلطت الرابطة في مناسبة اولى عقوبة الهزيمة بالغياب على الاصاغر «ب» عندما تعرضت الحافلة التي كانت تقل الوفد الى عطب فني حال دون وصول اللاعبين الى بنزرت. ويكفي أصاغر «البقلاوة» التعادل مع البنزرتي لضمان الترشح لمرحلة «البلاي اوف».

طموحات الكأس

يخوض اكثر من صنف من الشبان في الملعب التونسي هذا الاحد لقاءات الدور التمهيدي الثاني لكأس تونس، حيث يستضيف فريق الأصاغر «ب» نادي محيط قرقنة بداية من الساعة الحادية عشرة والنصف، بينما يواجه الأداني «أ» سكك الحديد الصفاقسي في نفس التوقيت، ويستقبل فريق النخبة جندوبة الرياضية بداية من الساعة التاسعة صباحا وفريق الاواسط يواجه في نفس التوقيت الاهلي الصفاقسي.





مراد الخترشي