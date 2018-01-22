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يوم الأربعاء 24 جانفي 2018
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غلق الطريق الوطنية رقم 9 في الاتجاهين في الجزء الممتد بين محول سيدي داود والطريق الجهوية رقم 23
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غلق الطريق الوطنية رقم 9 في الاتجاهين في الجزء الممتد بين محول سيدي داود والطريق الجهوية رقم 23
24 جانفي 2018 | 19:04

أعلنت الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بتونس، عن غلق الطريق الوطنية رقم9 فـي الاتجاهين في الجزء الممتد بين محول سيدي داود والطريق الجهوية رقم 23 (السريعة حلق الوادي - قمرت) وذلك يومي الخميس 25 جانفي 2018 والجمعة 26 جانفي 2018 من الساعة العاشرة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا.

وأرجعت وزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية في بلاغ لها، الاربعاء، غلق الطريق الى انجاز أشغال تركيز مكونات الممرين العلويين للمترجلين على مستوى منطقتي عين زغوان وسيدي داود.

وأفادت الوزارة ، أنّ مستعملي هذه الطريق يمكنهم استعمال المسالك التالية:

   - بالنسبة للمتجهين نحو المرسى: المرور عـبر الطريق الوطنية رقــم 10 فــالطريق الجهويـة رقم 23 (بئر فتوحة) ثم الرجوع إلى الطريق الوطنية رقم 9.

   - بالنسبة للمتجهين نحو تونس العاصمة: المرور عبر الطريق الجهوية رقم 23 (على مستوى مفترق "لو رولاي" ) فالطريق الوطنية رقم 10 ثم الرجوع إلى الطريق الوطنية رقم 9.

  

   

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الأولى
غلق الطريق الوطنية رقم 9 في الاتجاهين في الجزء الممتد بين محول سيدي داود والطريق الجهوية رقم 23
24 جانفي 2018 | 19:04

أعلنت الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بتونس، عن غلق الطريق الوطنية رقم9 فـي الاتجاهين في الجزء الممتد بين محول سيدي داود والطريق الجهوية رقم 23 (السريعة حلق الوادي - قمرت) وذلك يومي الخميس 25 جانفي 2018 والجمعة 26 جانفي 2018 من الساعة العاشرة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا.

وأرجعت وزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية في بلاغ لها، الاربعاء، غلق الطريق الى انجاز أشغال تركيز مكونات الممرين العلويين للمترجلين على مستوى منطقتي عين زغوان وسيدي داود.

وأفادت الوزارة ، أنّ مستعملي هذه الطريق يمكنهم استعمال المسالك التالية:

   - بالنسبة للمتجهين نحو المرسى: المرور عـبر الطريق الوطنية رقــم 10 فــالطريق الجهويـة رقم 23 (بئر فتوحة) ثم الرجوع إلى الطريق الوطنية رقم 9.

   - بالنسبة للمتجهين نحو تونس العاصمة: المرور عبر الطريق الجهوية رقم 23 (على مستوى مفترق "لو رولاي" ) فالطريق الوطنية رقم 10 ثم الرجوع إلى الطريق الوطنية رقم 9.

  

   

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