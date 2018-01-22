غلق الطريق الوطنية رقم 9 في الاتجاهين في الجزء الممتد بين محول سيدي داود والطريق الجهوية رقم 23

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أعلنت الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بتونس، عن غلق الطريق الوطنية رقم9 فـي الاتجاهين في الجزء الممتد بين محول سيدي داود والطريق الجهوية رقم 23 (السريعة حلق الوادي - قمرت) وذلك يومي الخميس 25 جانفي 2018 والجمعة 26 جانفي 2018 من الساعة العاشرة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا.
وأرجعت وزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية في بلاغ لها، الاربعاء، غلق الطريق الى انجاز أشغال تركيز مكونات الممرين العلويين للمترجلين على مستوى منطقتي عين زغوان وسيدي داود.
وأفادت الوزارة ، أنّ مستعملي هذه الطريق يمكنهم استعمال المسالك التالية:
- بالنسبة للمتجهين نحو المرسى: المرور عـبر الطريق الوطنية رقــم 10 فــالطريق الجهويـة رقم 23 (بئر فتوحة) ثم الرجوع إلى الطريق الوطنية رقم 9.
- بالنسبة للمتجهين نحو تونس العاصمة: المرور عبر الطريق الجهوية رقم 23 (على مستوى مفترق "لو رولاي" ) فالطريق الوطنية رقم 10 ثم الرجوع إلى الطريق الوطنية رقم 9.
أعلنت الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بتونس، عن غلق الطريق الوطنية رقم9 فـي الاتجاهين في الجزء الممتد بين محول سيدي داود والطريق الجهوية رقم 23 (السريعة حلق الوادي - قمرت) وذلك يومي الخميس 25 جانفي 2018 والجمعة 26 جانفي 2018 من الساعة العاشرة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا.
وأرجعت وزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية في بلاغ لها، الاربعاء، غلق الطريق الى انجاز أشغال تركيز مكونات الممرين العلويين للمترجلين على مستوى منطقتي عين زغوان وسيدي داود.
وأفادت الوزارة ، أنّ مستعملي هذه الطريق يمكنهم استعمال المسالك التالية:
- بالنسبة للمتجهين نحو المرسى: المرور عـبر الطريق الوطنية رقــم 10 فــالطريق الجهويـة رقم 23 (بئر فتوحة) ثم الرجوع إلى الطريق الوطنية رقم 9.
- بالنسبة للمتجهين نحو تونس العاصمة: المرور عبر الطريق الجهوية رقم 23 (على مستوى مفترق "لو رولاي" ) فالطريق الوطنية رقم 10 ثم الرجوع إلى الطريق الوطنية رقم 9.
-
20:24نتائج انتخابات الاتحاد الجهوي للفلاحين بصفاقس
24 جانفي 2018
-
20:14نفطة: متساكنو حي بني علي يحتجّون ويغلقون الطريق
24 جانفي 2018
-
20:00النجم الساحلي يحدد شرطه لإعارة أمين بن عمر
24 جانفي 2018
-
-
19:34تونس تدين بشدة التفجير الإرهابي الغادر بمدينة بنغازي الليبية
24 جانفي 2018
-
19:17بأمر من الملك سلمان: ولي العهد السعودي يتولى منصبا جديدا
24 جانفي 2018
-
-
18:49إطلاق سراح خمسة بحارة تونسيين محتجزين لدى خفر السواحل الليبية
24 جانفي 2018
-
18:41وفد كويتي في سوسة: 41 مليارا لتأهيل المؤسسات الصحية
24 جانفي 2018
-
18:33تطاوين: سرقة كميات من الادوية المخدرة من مستوصف برورمت
24 جانفي 2018
-
18:21اتحاد الشغل ومنظمة الاعراف يتوصلان الى اتفاق ينهي ازمة شركة "ستيب"
24 جانفي 2018
-
18:13منزل بورقيبة: مواطن ينقذ شقيقه من الانتحار
24 جانفي 2018
-
18:06كرة قدم: تعيينات حكام مباريات الجولة 15 للمحترفة 2
24 جانفي 2018
-
18:01بطولة أمم افريقيا لكرة اليد: انغولا تزيح الجزائر وتلاقي تونس في نصف النهائي
24 جانفي 2018
-
-
17:41رفض الافراج عن سمير الوافي واحالة ملف القضية على القطب القضائي المالي
24 جانفي 2018
-
17:26تفكيك خلية ارهابية وايقاف 6 اشخاص بمدينة بن عون
24 جانفي 2018
-
17:09قرمبالية: حجز طن من مادة المعسل بمصنع عشوائي
24 جانفي 2018
-
-
16:43بالفيديو: اصاغر الترجي يهزمون الميلان في دورة الكاس الدولية
24 جانفي 2018