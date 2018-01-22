إطلاق سراح خمسة بحارة تونسيين محتجزين لدى خفر السواحل الليبية

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية أنه تم اليوم الأربعاء، "إطلاق سراح البحارة التونسيين الخمسة الذين كانوا على متن مركب صيد تونسي يحمل إسم "جليطي" احتجزته قوات خفر السواحل الليبية، يوم 19 جانفي 2018، عندما كان في رحلة صيد على مستوى الحد البحري التونسي الليبي".

وأضافت الخارجية في بلاغ لها أن "إطلاق سراح المركب التونسي يأتي بعد الإتصالات المكثفة التي أجرتها الوزارة، طيلة الأسبوع المنقضي، مع السلطات الليبية بالتنسيق مع الجهات التونسية المختصة".

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