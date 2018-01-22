وفد كويتي في سوسة: 41 مليارا لتأهيل المؤسسات الصحية

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مكتب الساحل ـ الشروق أن لاين ـ مكرم السعيدي:
أدى وفد من خبراء الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وبحضور سفير الكويت بتونس علي أحمد الظفيري زيارة إلى المستشفى الجامعي سهلول في إطار تقييم مشروع تأهيل وتطوير وتجهيز المؤسسات الصحية بالجمهورية التونسية.
وقدّم الوفد الكويتي قرضا بقيمة 5 ملايين دينار كويتي أي ما يعادل 41 مليون دينار تونسي بنسبة فائدة 1,5% يتم سداده على 20 سنة منها 4 سنوات فترة إمهال كما سيخصص 6 ملايين دينار و800 ألف دينار لولاية سوسة ستُصرف لبناء قسم استعجالي جديد ومركز التطبيب بالأكسيجان عالي الضغط وتجهيز حجرات للضغط العالي وتركيز غازات طبية لقسم الاستعجالي حسب ما أكده مجدي السلامي رئيس مصلحة التعاون مع الدول الإسلامية والعربية بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي في تصريح لـ "الشروق أون لاين".
ومن جهته أكد سفير الكويت بتونس أن عدد المشاريع التي سيتكفل بها الصندوق هي 22 قسم استعجالي مؤكدا أنه تم اختيار المستشفى الجامعي سهلول لما يعانيه من ضغط على مستوى المرضى مما سيسهل العمل مستقبلا للإطارات الطبية وشبه الطبية.
مكتب الساحل ـ الشروق أن لاين ـ مكرم السعيدي:
أدى وفد من خبراء الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وبحضور سفير الكويت بتونس علي أحمد الظفيري زيارة إلى المستشفى الجامعي سهلول في إطار تقييم مشروع تأهيل وتطوير وتجهيز المؤسسات الصحية بالجمهورية التونسية.
وقدّم الوفد الكويتي قرضا بقيمة 5 ملايين دينار كويتي أي ما يعادل 41 مليون دينار تونسي بنسبة فائدة 1,5% يتم سداده على 20 سنة منها 4 سنوات فترة إمهال كما سيخصص 6 ملايين دينار و800 ألف دينار لولاية سوسة ستُصرف لبناء قسم استعجالي جديد ومركز التطبيب بالأكسيجان عالي الضغط وتجهيز حجرات للضغط العالي وتركيز غازات طبية لقسم الاستعجالي حسب ما أكده مجدي السلامي رئيس مصلحة التعاون مع الدول الإسلامية والعربية بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي في تصريح لـ "الشروق أون لاين".
ومن جهته أكد سفير الكويت بتونس أن عدد المشاريع التي سيتكفل بها الصندوق هي 22 قسم استعجالي مؤكدا أنه تم اختيار المستشفى الجامعي سهلول لما يعانيه من ضغط على مستوى المرضى مما سيسهل العمل مستقبلا للإطارات الطبية وشبه الطبية.
-
20:24نتائج انتخابات الاتحاد الجهوي للفلاحين بصفاقس
24 جانفي 2018
-
20:14نفطة: متساكنو حي بني علي يحتجّون ويغلقون الطريق
24 جانفي 2018
-
20:00النجم الساحلي يحدد شرطه لإعارة أمين بن عمر
24 جانفي 2018
-
-
19:34تونس تدين بشدة التفجير الإرهابي الغادر بمدينة بنغازي الليبية
24 جانفي 2018
-
19:17بأمر من الملك سلمان: ولي العهد السعودي يتولى منصبا جديدا
24 جانفي 2018
-
-
18:49إطلاق سراح خمسة بحارة تونسيين محتجزين لدى خفر السواحل الليبية
24 جانفي 2018
-
18:41وفد كويتي في سوسة: 41 مليارا لتأهيل المؤسسات الصحية
24 جانفي 2018
-
18:33تطاوين: سرقة كميات من الادوية المخدرة من مستوصف برورمت
24 جانفي 2018
-
18:21اتحاد الشغل ومنظمة الاعراف يتوصلان الى اتفاق ينهي ازمة شركة "ستيب"
24 جانفي 2018
-
18:13منزل بورقيبة: مواطن ينقذ شقيقه من الانتحار
24 جانفي 2018
-
18:06كرة قدم: تعيينات حكام مباريات الجولة 15 للمحترفة 2
24 جانفي 2018
-
18:01بطولة أمم افريقيا لكرة اليد: انغولا تزيح الجزائر وتلاقي تونس في نصف النهائي
24 جانفي 2018
-
-
17:41رفض الافراج عن سمير الوافي واحالة ملف القضية على القطب القضائي المالي
24 جانفي 2018
-
17:26تفكيك خلية ارهابية وايقاف 6 اشخاص بمدينة بن عون
24 جانفي 2018
-
17:09قرمبالية: حجز طن من مادة المعسل بمصنع عشوائي
24 جانفي 2018
-
-
16:43بالفيديو: اصاغر الترجي يهزمون الميلان في دورة الكاس الدولية
24 جانفي 2018