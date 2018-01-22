وفد كويتي في سوسة: 41 مليارا لتأهيل المؤسسات الصحية

مكتب الساحل ـ الشروق أن لاين ـ مكرم السعيدي:

أدى وفد من خبراء الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وبحضور سفير الكويت بتونس علي أحمد الظفيري زيارة إلى المستشفى الجامعي سهلول في إطار تقييم مشروع تأهيل وتطوير وتجهيز المؤسسات الصحية بالجمهورية التونسية.

وقدّم الوفد الكويتي قرضا بقيمة 5 ملايين دينار كويتي أي ما يعادل 41 مليون دينار تونسي بنسبة فائدة 1,5% يتم سداده على 20 سنة منها 4 سنوات فترة إمهال كما سيخصص 6 ملايين دينار و800 ألف دينار لولاية سوسة ستُصرف لبناء قسم استعجالي جديد ومركز التطبيب بالأكسيجان عالي الضغط وتجهيز حجرات للضغط العالي وتركيز غازات طبية لقسم الاستعجالي حسب ما أكده مجدي السلامي رئيس مصلحة التعاون مع الدول الإسلامية والعربية بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي في تصريح لـ "الشروق أون لاين".

ومن جهته أكد سفير الكويت بتونس أن عدد المشاريع التي سيتكفل بها الصندوق هي 22 قسم استعجالي مؤكدا أنه تم اختيار المستشفى الجامعي سهلول لما يعانيه من ضغط على مستوى المرضى مما سيسهل العمل مستقبلا للإطارات الطبية وشبه الطبية.