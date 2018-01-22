تطاوين: سرقة كميات من الادوية المخدرة من مستوصف برورمت‎

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تطاوين – الشروق اون لاين - يثرب مشيري:

تعرض مستوصف برورمت الراجع بالنظر لمجمع الصحة الاساسية بتطاوين الى الخلع وسرقة كميات من الادوية المخدرة من قبل مجهولين، وفق ما اكدته مصادر مطلعة ل"الشروق اون لاين".

وحسب مصادرنا، فان التحقيقات جارية للكشف عن ملابسات الحادثة والمتورطين فيها.