منزل بورقيبة: مواطن ينقذ شقيقه من الانتحار

مكتب بنزرت – الشروق اون لاين – حميدة المحمودي:

عمد مواطن أصيل منطقة ام هاني بمعتمديه منزل بورقيبة من ولاية بنزرت ظهر اليوم إلى محاولة الانتحار شنقا , لكن تفطن إليه شقيقه ونجح صحبة مجموعة أخرى في إنقاذه..

وقد تم نقل الرجل على جناح السرعة إلى قسم الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة في محاولة لإنقاذه من موت محقق حيث تم وضعه في قسم الإنعاش في حين لا تزال أسباب إقدامه على محاولة الانتحار مجهولة..

وتجدر الإشارة إلى أن معتمديه منزل بورقيبة شهدت حالتي انتحار خلال شهر جانفى 2018