كرة قدم: تعيينات حكام مباريات الجولة 15 للمحترفة 2

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

اعلن اليوم عن تعيينات حكام مقابلات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم المقررة بعد غد الجمعة بداية من الساعة الثانية بعد الظهر: