بطولة أمم افريقيا لكرة اليد: انغولا تزيح الجزائر وتلاقي تونس في نصف النهائي

تاهل المنتخب الأنغولي الى الدور نصف النهائي لبطولة أمم افريقيا-2018 لكرة اليد, بعد فوزه على المنتخب الجزائري بنتيجة (29-27), الشوط الأول (13-12) اليوم الاربعاء بليبروفيل, لحساب الدور ربع النهائي للمنافسة الجارية بالغابون (17-27 جانفي 2018).

و سيواجه المنتخب الأنغولي يوم غد الساعة الخامسة مساء ( توقيت محلي - توقيت تونس) في الدور نصف النهائي, نظيره التونسي الفائز في وقت سابق اليوم, بنتيجة عريضة على منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية (38-21), الشوط الأول (21-12), في المباراة الأولى لهذه المنافسة.