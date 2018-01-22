سبيبة: الإطاحة بخلية دعم وإسناد لكتيبة "جند الخلافة" الموالية لتنظيم داعش الإرهابي

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قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها منذ قليل على صفحتها الرسمية في الفايسبوك انه على إثر نجاح وحدات إقليم الحرس الوطني بالقصرين في إحباط عملية تموين للمجموعات الإرهابية من خلال ضبط مجموعة من الأكياس تحتوي على كمية هامة من المواد الغذائية والملابس بمنزل مهجور كائن بمنطقة الثماد معتمدية سبيبة ولاية القصرين.
وبتعهد الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة بالبحث في الموضوع، تمكنت من الكشف عن خلية الدعم والإسناد التي تقف وراء تزويد العناصر الإرهابية التابعة لكتيبة "جند الخلافة" (الموالية لتنظيم "داعش" الإرهابي) بالمؤونة والملابس والمواد الأولية المستعملة في صناعة المتفجرات.
حيث تم حصر الشبهة في شقيقين أصيلي المنطقة ويقيمان بتونس العاصمة وبإلقاء القبض عليهما والتحري معهما إعترفا بتبنيهما لفكر تنظيم "داعش" الإرهابي وتواصلهما مع عنصر إرهابي تابع لكتيبة "جند الخلافة" الذي مكنهما من مبلغ مالي وقائمة في المواد المطلوب شراؤها للعناصر الإرهابية (تبين أنها نفس المواد التي تم حجزها) وبعد اقتنائها توليا وضعها بمكان تم الاتفاق عليه مسبقا إلا أن التفطن لها من قبل وحدات الحرس الوطني بالقصرين حال دون وصولها للعناصر الإرهابية.
وبمراجعة النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أذنت للوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة بالإحتفاظ بهما ومواصلة الأبحاث معهما.
قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها منذ قليل على صفحتها الرسمية في الفايسبوك انه على إثر نجاح وحدات إقليم الحرس الوطني بالقصرين في إحباط عملية تموين للمجموعات الإرهابية من خلال ضبط مجموعة من الأكياس تحتوي على كمية هامة من المواد الغذائية والملابس بمنزل مهجور كائن بمنطقة الثماد معتمدية سبيبة ولاية القصرين.
وبتعهد الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة بالبحث في الموضوع، تمكنت من الكشف عن خلية الدعم والإسناد التي تقف وراء تزويد العناصر الإرهابية التابعة لكتيبة "جند الخلافة" (الموالية لتنظيم "داعش" الإرهابي) بالمؤونة والملابس والمواد الأولية المستعملة في صناعة المتفجرات.
حيث تم حصر الشبهة في شقيقين أصيلي المنطقة ويقيمان بتونس العاصمة وبإلقاء القبض عليهما والتحري معهما إعترفا بتبنيهما لفكر تنظيم "داعش" الإرهابي وتواصلهما مع عنصر إرهابي تابع لكتيبة "جند الخلافة" الذي مكنهما من مبلغ مالي وقائمة في المواد المطلوب شراؤها للعناصر الإرهابية (تبين أنها نفس المواد التي تم حجزها) وبعد اقتنائها توليا وضعها بمكان تم الاتفاق عليه مسبقا إلا أن التفطن لها من قبل وحدات الحرس الوطني بالقصرين حال دون وصولها للعناصر الإرهابية.
وبمراجعة النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أذنت للوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة بالإحتفاظ بهما ومواصلة الأبحاث معهما.
-
20:24نتائج انتخابات الاتحاد الجهوي للفلاحين بصفاقس
24 جانفي 2018
-
20:14نفطة: متساكنو حي بني علي يحتجّون ويغلقون الطريق
24 جانفي 2018
-
20:00النجم الساحلي يحدد شرطه لإعارة أمين بن عمر
24 جانفي 2018
-
-
19:34تونس تدين بشدة التفجير الإرهابي الغادر بمدينة بنغازي الليبية
24 جانفي 2018
-
19:17بأمر من الملك سلمان: ولي العهد السعودي يتولى منصبا جديدا
24 جانفي 2018
-
-
18:49إطلاق سراح خمسة بحارة تونسيين محتجزين لدى خفر السواحل الليبية
24 جانفي 2018
-
18:41وفد كويتي في سوسة: 41 مليارا لتأهيل المؤسسات الصحية
24 جانفي 2018
-
18:33تطاوين: سرقة كميات من الادوية المخدرة من مستوصف برورمت
24 جانفي 2018
-
18:21اتحاد الشغل ومنظمة الاعراف يتوصلان الى اتفاق ينهي ازمة شركة "ستيب"
24 جانفي 2018
-
18:13منزل بورقيبة: مواطن ينقذ شقيقه من الانتحار
24 جانفي 2018
-
18:06كرة قدم: تعيينات حكام مباريات الجولة 15 للمحترفة 2
24 جانفي 2018
-
18:01بطولة أمم افريقيا لكرة اليد: انغولا تزيح الجزائر وتلاقي تونس في نصف النهائي
24 جانفي 2018
-
-
17:41رفض الافراج عن سمير الوافي واحالة ملف القضية على القطب القضائي المالي
24 جانفي 2018
-
17:26تفكيك خلية ارهابية وايقاف 6 اشخاص بمدينة بن عون
24 جانفي 2018
-
17:09قرمبالية: حجز طن من مادة المعسل بمصنع عشوائي
24 جانفي 2018
-
-
16:43بالفيديو: اصاغر الترجي يهزمون الميلان في دورة الكاس الدولية
24 جانفي 2018