سبيبة: الإطاحة بخلية دعم وإسناد لكتيبة "جند الخلافة" الموالية لتنظيم داعش الإرهابي

قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها منذ قليل على صفحتها الرسمية في الفايسبوك انه على إثر نجاح وحدات إقليم الحرس الوطني بالقصرين في إحباط عملية تموين للمجموعات الإرهابية من خلال ضبط مجموعة من الأكياس تحتوي على كمية هامة من المواد الغذائية والملابس بمنزل مهجور كائن بمنطقة الثماد معتمدية سبيبة ولاية القصرين.

وبتعهد الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة بالبحث في الموضوع، تمكنت من الكشف عن خلية الدعم والإسناد التي تقف وراء تزويد العناصر الإرهابية التابعة لكتيبة "جند الخلافة" (الموالية لتنظيم "داعش" الإرهابي) بالمؤونة والملابس والمواد الأولية المستعملة في صناعة المتفجرات.

حيث تم حصر الشبهة في شقيقين أصيلي المنطقة ويقيمان بتونس العاصمة وبإلقاء القبض عليهما والتحري معهما إعترفا بتبنيهما لفكر تنظيم "داعش" الإرهابي وتواصلهما مع عنصر إرهابي تابع لكتيبة "جند الخلافة" الذي مكنهما من مبلغ مالي وقائمة في المواد المطلوب شراؤها للعناصر الإرهابية (تبين أنها نفس المواد التي تم حجزها) وبعد اقتنائها توليا وضعها بمكان تم الاتفاق عليه مسبقا إلا أن التفطن لها من قبل وحدات الحرس الوطني بالقصرين حال دون وصولها للعناصر الإرهابية.

وبمراجعة النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أذنت للوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة بالإحتفاظ بهما ومواصلة الأبحاث معهما.