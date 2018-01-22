رفض الافراج عن سمير الوافي واحالة ملف القضية على القطب القضائي المالي

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

الشروق اون لاين – ايمان بن عزيزة:

قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس اليوم رفض الافراج عن سمير الوافي واحالة ملف القضية على قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي وذلك في قضية التحيل وغسل الاموال.

وجدير بالتذكير ان قاضي التحقيق المتعهد بالقضية سبق وان جَنَّح َ التهم الموجهة للوافي وحفظ تهمة غسل الاموال الا ان النيابة العمومية استانفت قرار قاضي التحقيق وتمسكت بالصبغة الجنائية للقضية.