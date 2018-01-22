تفكيك خلية ارهابية وايقاف 6 اشخاص بمدينة بن عون

سيدي بوزيد - الشروق اون لاين – قيس:

تمكن اليوم اعوان فرقة الابحاث و التفتيش التابعة للحرس الوطني بسيدي بوزيد من إيقاف 6 أشخاص بتهمة تكوين خلية إرهابية كانوا يتلقون دروس في فتاوى قتل اعوان الحرس و وصفهم ب"طواغيت" العصر و العمل على إقامة دولة الخلافة اثناء صلاتي المغرب و العشاء بجامع مشهور بمدينة بن عون.

و أفاد مصدر امني أن عناصر الخلية كانوا يعملون على استقطاب أكثر عدد من الشباب و خاصة التلاميذ و تحريضهم على الانضمام الى الارهابيين في سوريا و ليبيا و ان احد عناصر الخلية كان ينوي تفجير نفسه بالسوق الاسبوعية خلال سنة 2014.

نفس المصدر اشار الى انه تم الاحتفاظ بجميع الموقوفين بعد مراجعة النيابة العمومية و اصدار 3 مناشير تفتيش في حق 3 عناصر اخرى.