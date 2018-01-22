قرمبالية: حجز طن من مادة المعسل بمصنع عشوائي‎

مكتب نابل – الشروق اون لاين – فاطمة بن عثمان:

تمكنت وحدات الحرس الوطني بقرمبالية من الكشف عن مصنع عشوائي كائن بمنطقة دوار هلال و حجز كمية هامة من مادة المعسل تفوق الف كيلوغرام وذلك وفق ما اكده مصدر مطلع للشروق اون لاين. وللاشارة فقد تم حجز البضاعة كاملة و تحرير محضر في الغرض في انتظار استكمال كامل الأبحاث .