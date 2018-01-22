بالفيديو: اصاغر الترجي يهزمون الميلان في دورة الكاس الدولية

تمكّن أصاغر الترجي الرياضي التونسي من الفوز على آي سي ميلان بنتيجة هدفين لصفر في آخر مباراة للدور الاول من مسابقة دورة الكأس الدولية للشباب اليوم الأربعاء. وافتتح زياد بريمة النتيجة لصالح الترجي في الدقيقة 32 ليتمكن حمزة عبد الكريم من تعزيزها في الدقيقة 47. هذا الفوز مكّن الترجي، التي سبق وضمنت ترشّحها للدور ربع النهائي، من المحافظة على صدارة ترتيب المجموعة الثالثة،