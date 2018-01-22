منزل جميل: ايقاف عنصر بتهمة التخابر مع جهات ارهابية خارج حدود الوطن

مكتب بنزرت – الشروق اون لاين - بدرالدين عرعار:

تمكنت الاجهزة المختصة بمنطقة الشرطة ببنزرت وعلى اثر ورود معلومات استخباراتية دقيقة لديها وبعد الرصد والمتابعة وبعد التنسيق مع النيابة العمومية من ايقاف عنصر بتهمة التخابر مع جهات ارهابية بسورية هذا وقد تم الاحتفاظ بالمظنون فيه الى حين تقديمه للقطب القضائي لمواصلة البحث معه ومع كل من سيكشف عنه البحث يشار وان المظنون فيه صادرة ضده 3 مناشير تفتيش لفائدة القضاء في قضايا اخرى .