بطولة امم اوروبا: ألمانيا تصطدم بفرنسا وهولندا... وإسبانيا ضد إنقلترا

أسفرت قرعة النسخة الأولى من بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، والتي أجريت اليوم الأربعاء بمدينة لوزان السويسرية، عن مجموعات نارية.

وأوقعت القرعة، ألمانيا في مجموعة ساخنة رفقة فرنسا وهولندا، أما إسبانيا اصطدمت بإنقلترا وكرواتيا.

وفيما يلي نستعرض تفاصيل المجموعات:

دوري القسم الأول

المجموعة الأولى: ألمانيا - فرنسا - هولندا.

المجموعة الثانية: بلجيكا - سويسرا - أيسلندا.

المجموعة الثالثة: البرتغال - إيطاليا - بولونيا.

المجموعة الرابعة: إسبانيا - إنجلترا - كرواتيا.

دوري القسم الثاني

المجموعة الأولى: سلوفاكيا - أوكرانيا - جمهورية التشيك.

المجموعة الثانية: روسيا - السويد - تركيا.

المجموعة الثالثة: النمسا - البوسنة والهرسك - أيرلندا الشمالية.

المجموعة الرابعة: ويلز - أيرلندا - الدنمارك.

دوري القسم الثالث

المجموعة الأولى: اسكتلندا - ألبانيا - الكيان الصهيوني.

المجموعة الثانية: المجر - النرويج - فنلندا - استونيا.

المجموعة الثالثة: سلوفينيا - اليونان - بلغاريا - قبرص.

المجموعة الرابعة: رومانيا - صربيا - الجبل الأسود - ليتوانيا.

دوري القسم الرابع

المجموعة الأولى: جورجيا - لاتفيا - كازاخستان - أندورا.

المجموعة الثانية: روسيا البيضاء - لوكسمبورج - مولدوفا - سان مارينو.

المجموعة الثالثة: أذربيجان - جزر فارو - مالطة - كوسوفو.

المجموعة الرابعة: مقدونيا - أرمينيا - ليشتنشتاين - جبل طارق.

وجنبت القرعة، المنتخبين الروسي والأوكراني، الوقوع سويا في المجموعة الأولى بدوري القسم الثاني، حيث تم وضع المنتخب الروسي في المجموعة الثانية بنفس القسم.

وقسمت المنتخبات الـ 55 بالقارة على 4 مستويات، طبقا لترتيب هذه الفرق في تصنيف المعامل الأوروبي، بعد نهاية التصفيات القارية المؤهلة لكأس العالم 2018، مع عدم وضع نتائج الملحق الأوروبي الفاصل في الاعتبار.

وضم المستوى الأول، 12 منتخبا هي صاحبة المراكز الـ 12 الأولى في التصنيف، ووزعت على 4 مجموعات بكل منها 3 منتخبات، وينطبق هذا أيضا على فرق المستوى الثاني، والذي يضم المنتخبات صاحبة المراكز الـ 12 التالية في التصنيف.

ويضم المستوى الثالث، الـ 15 منتخبا التالية (من المركز 25 إلى 39)، بحيث تضم المجموعة الأولى في هذا القسم، 3 منتخبات، فيما تضم كل من المجموعات الثلاث الأخرى 4 منتخبات.

ويشهد دوري القسم الرابع أيضا، 4 مجموعات، تضم المنتخبات الـ 16 التالية في التصنيف، حيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات.

وتقام الجولة الأولى من فعاليات دور المجموعات في أيام السادس والسابع والثامن من سبتمبر المقبل، فيما تقام الجولة الثانية من 9 وحتى 11 من نفس الشهر.

أما الجولة الثالثة ستقام من 11 إلى 13 أكتوبر المقبل، فيما تجرى فعاليات الجولة الربعة من 14 إلى 16 من الشهر نفسه، ثم تقام الجولتان الخامسة والسادسة خلال الفترة من 15 وحتى 20 نوفمبر المقبل.

وتقام مباريات المجموعات، التي تضم 3 منتخبات فقط، بـ 4 فقط من هذه الجولات الـ 6.

وقال ديدييه ديشامب، المدير الفني للمنتخب الفرنسي "هناك مباريات ذات اعتبار وقوة في هذه البطولة، هناك فرصة أمام متصدري المجموعات، للتأهل إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية".

وأوضح "أمر جيد للجميع سواء المنتخبات الكبيرة أو الصغيرة. هذه البطولة الجديدة مثيرة".

أما توماس مولر، نجم هجوم المانشافت، قال في تغريدة على موقع تويتر "إنها مجموعة ساحقة، بداية مثيرة لهذه البطولة الجديدة".

ويتأهل أصحاب المركز الأول من كل مجموعة بكل قسم في نهاية دور المجموعات، إلى الأدوار النهائية (قبل النهائي والمركز الثالث والنهائي)

وتجرى قرعة الأدوار النهائية، مطلع ديسمبر المقبل، على أن تقام فعاليات هذا الدور من الخامس إلى التاسع من جوان 2019.

وتتأهل أفضل 4 منتخبات ترتيبا من كل قسم، لم يحالفها التوفيق في تصفيات يورو 2020، لتشارك في دور فاصل على أحد مقاعد البطولة القارية، ليحدد هذا الدور الفاصل، 4 مقاعد بالبطولة الأوروبية.

وتقام فعاليات الدور الفاصل المؤهل لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، في الفترة من 26 إلى 31 مارس 2020، فيما تجرى قرعة هذا الدور، في 22 نوفمبر 2019.