ماطر: إيقاف صاحب " تاكسي" من اجل بيع الخمر خلسة

مكتب بنزرت- الشروق اون لاين – إيمان عبد الستار:

ألقى أعوان منطقة الأمن الوطني بمنزل بورقيبة من ولاية بنزرت القبض على صاحب سيارة أجرة "تاكسي" ومرافقه بمدخل مدينة ماطر بعد توفر معطيات عن نشاطهما في مجال بيع الخمر خلسة . و حسب المعطيات الاولية المتوفرة فان المظنون فيهما في العقد الثاني من العمر حيث تم حجز لديهما 384 علبة جعة و 12 قارورة خمر .