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يوم الأربعاء 24 جانفي 2018
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مجلس الوزراء يصادق على عدد من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية
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الأولى
مجلس الوزراء يصادق على عدد من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية
24 جانفي 2018 | 15:56

صادق مجلس الوزراء المجتمع الاربعاء بقصر الحكومة بالقصبة باشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد على عدد من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية.

 وتتعلق مشاريع القوانين، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، بـ:

   -مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع دعم تركيز المخطط الوطني الاستراتيجي "تونس الرقمية 2020".

   - مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تأهيل الخط الحديدي 6 ومضاعفة وكهربة الجزء الرابط بين المكنين والمهدية من الخط الحديدي 22.

   - مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية تعاون مبرمة بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية مصر العربية.

   - مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق في مجال خدمات النقل الجوي مبرم بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية السودان. كما صادق مجلس الوزراء على عدد من مشاريع الأوامر الحكومية المتعلقة بـ:

   - مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط تركيبة وطرق عمل اللجنة المكلفة بإبداء الرأي المطابق بخصوص الموافقة على إجراءات التسوية الخاصة بديون الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.

   - مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1311 لسنة 2013 المؤرّخ في 27 فيفري 2013 والمتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بولايتي الكاف والقصرين وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

   - مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث وحدة تصرّف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير المنظومات الفلاحية من أجل التنمية المحليّة بولاية سليانة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

   - مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر عدد 3670 لسنة 2014 المؤرخ في 03 أكتوبر 2014 والمتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع تهيئة وبناء مكوّنات قطب التكنولوجيا ببرج السدرية وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

   - مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية أريانة (معتمدية التضامن).

   - مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1609 لسنة 1993 المؤرّخ في 26 جويلية 1996 والمتعلق بتنظيم المعهد الوطني للتراث وطرق تسييره.

  

  

 

وات
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الأولى
مجلس الوزراء يصادق على عدد من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية
24 جانفي 2018 | 15:56

صادق مجلس الوزراء المجتمع الاربعاء بقصر الحكومة بالقصبة باشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد على عدد من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية.

 وتتعلق مشاريع القوانين، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، بـ:

   -مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع دعم تركيز المخطط الوطني الاستراتيجي "تونس الرقمية 2020".

   - مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تأهيل الخط الحديدي 6 ومضاعفة وكهربة الجزء الرابط بين المكنين والمهدية من الخط الحديدي 22.

   - مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية تعاون مبرمة بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية مصر العربية.

   - مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق في مجال خدمات النقل الجوي مبرم بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية السودان. كما صادق مجلس الوزراء على عدد من مشاريع الأوامر الحكومية المتعلقة بـ:

   - مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط تركيبة وطرق عمل اللجنة المكلفة بإبداء الرأي المطابق بخصوص الموافقة على إجراءات التسوية الخاصة بديون الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.

   - مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1311 لسنة 2013 المؤرّخ في 27 فيفري 2013 والمتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بولايتي الكاف والقصرين وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

   - مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث وحدة تصرّف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير المنظومات الفلاحية من أجل التنمية المحليّة بولاية سليانة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

   - مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر عدد 3670 لسنة 2014 المؤرخ في 03 أكتوبر 2014 والمتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع تهيئة وبناء مكوّنات قطب التكنولوجيا ببرج السدرية وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

   - مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية أريانة (معتمدية التضامن).

   - مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1609 لسنة 1993 المؤرّخ في 26 جويلية 1996 والمتعلق بتنظيم المعهد الوطني للتراث وطرق تسييره.

  

  

 

وات
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