مجلس الوزراء يصادق على عدد من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية

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صادق مجلس الوزراء المجتمع الاربعاء بقصر الحكومة بالقصبة باشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد على عدد من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية.
وتتعلق مشاريع القوانين، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، بـ:
-مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع دعم تركيز المخطط الوطني الاستراتيجي "تونس الرقمية 2020".
- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تأهيل الخط الحديدي 6 ومضاعفة وكهربة الجزء الرابط بين المكنين والمهدية من الخط الحديدي 22.
- مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية تعاون مبرمة بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية مصر العربية.
- مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق في مجال خدمات النقل الجوي مبرم بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية السودان. كما صادق مجلس الوزراء على عدد من مشاريع الأوامر الحكومية المتعلقة بـ:
- مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط تركيبة وطرق عمل اللجنة المكلفة بإبداء الرأي المطابق بخصوص الموافقة على إجراءات التسوية الخاصة بديون الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.
- مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1311 لسنة 2013 المؤرّخ في 27 فيفري 2013 والمتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بولايتي الكاف والقصرين وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
- مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث وحدة تصرّف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير المنظومات الفلاحية من أجل التنمية المحليّة بولاية سليانة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
- مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر عدد 3670 لسنة 2014 المؤرخ في 03 أكتوبر 2014 والمتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع تهيئة وبناء مكوّنات قطب التكنولوجيا ببرج السدرية وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
- مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية أريانة (معتمدية التضامن).
- مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1609 لسنة 1993 المؤرّخ في 26 جويلية 1996 والمتعلق بتنظيم المعهد الوطني للتراث وطرق تسييره.
صادق مجلس الوزراء المجتمع الاربعاء بقصر الحكومة بالقصبة باشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد على عدد من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية.
وتتعلق مشاريع القوانين، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، بـ:
-مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع دعم تركيز المخطط الوطني الاستراتيجي "تونس الرقمية 2020".
- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تأهيل الخط الحديدي 6 ومضاعفة وكهربة الجزء الرابط بين المكنين والمهدية من الخط الحديدي 22.
- مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية تعاون مبرمة بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية مصر العربية.
- مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق في مجال خدمات النقل الجوي مبرم بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية السودان. كما صادق مجلس الوزراء على عدد من مشاريع الأوامر الحكومية المتعلقة بـ:
- مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط تركيبة وطرق عمل اللجنة المكلفة بإبداء الرأي المطابق بخصوص الموافقة على إجراءات التسوية الخاصة بديون الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.
- مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1311 لسنة 2013 المؤرّخ في 27 فيفري 2013 والمتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بولايتي الكاف والقصرين وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
- مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث وحدة تصرّف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير المنظومات الفلاحية من أجل التنمية المحليّة بولاية سليانة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
- مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر عدد 3670 لسنة 2014 المؤرخ في 03 أكتوبر 2014 والمتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع تهيئة وبناء مكوّنات قطب التكنولوجيا ببرج السدرية وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
- مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية أريانة (معتمدية التضامن).
- مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1609 لسنة 1993 المؤرّخ في 26 جويلية 1996 والمتعلق بتنظيم المعهد الوطني للتراث وطرق تسييره.
-
20:24نتائج انتخابات الاتحاد الجهوي للفلاحين بصفاقس
24 جانفي 2018
-
20:14نفطة: متساكنو حي بني علي يحتجّون ويغلقون الطريق
24 جانفي 2018
-
20:00النجم الساحلي يحدد شرطه لإعارة أمين بن عمر
24 جانفي 2018
-
-
19:34تونس تدين بشدة التفجير الإرهابي الغادر بمدينة بنغازي الليبية
24 جانفي 2018
-
19:17بأمر من الملك سلمان: ولي العهد السعودي يتولى منصبا جديدا
24 جانفي 2018
-
-
18:49إطلاق سراح خمسة بحارة تونسيين محتجزين لدى خفر السواحل الليبية
24 جانفي 2018
-
18:41وفد كويتي في سوسة: 41 مليارا لتأهيل المؤسسات الصحية
24 جانفي 2018
-
18:33تطاوين: سرقة كميات من الادوية المخدرة من مستوصف برورمت
24 جانفي 2018
-
18:21اتحاد الشغل ومنظمة الاعراف يتوصلان الى اتفاق ينهي ازمة شركة "ستيب"
24 جانفي 2018
-
18:13منزل بورقيبة: مواطن ينقذ شقيقه من الانتحار
24 جانفي 2018
-
18:06كرة قدم: تعيينات حكام مباريات الجولة 15 للمحترفة 2
24 جانفي 2018
-
18:01بطولة أمم افريقيا لكرة اليد: انغولا تزيح الجزائر وتلاقي تونس في نصف النهائي
24 جانفي 2018
-
-
17:41رفض الافراج عن سمير الوافي واحالة ملف القضية على القطب القضائي المالي
24 جانفي 2018
-
17:26تفكيك خلية ارهابية وايقاف 6 اشخاص بمدينة بن عون
24 جانفي 2018
-
17:09قرمبالية: حجز طن من مادة المعسل بمصنع عشوائي
24 جانفي 2018
-
-
16:43بالفيديو: اصاغر الترجي يهزمون الميلان في دورة الكاس الدولية
24 جانفي 2018