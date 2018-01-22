أندية كرة القدم الأكثر ربحا في العالم

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تصدر نادي مانشستر يونايتد وصيف متصدر الدوري الإنقليزي الممتاز لكرة القدم، تصنيف أندية كرة القدم الأكثر ربحية في العالم، وذلك وفقا لشركة ديلويت "Deloitte" الاستشارية.
وأشارت شركة ديلويت عبر موقعها أن مانشستر يونايتد حصد 676 مليون يورو من الأرباح في موسم (2016-2017)، بفضل فوزه بلقب بطل الدوري الأوروبي، وتلاه في المركز الثاني فريق ريال مدريد برصيد 674 مليون يورو.
كما لوحظ في المواد، تمكن مانكونيانز من تصدر التصنيف بفضل الانتصار في الدوري الأوروبي.
ودخل نادي الخمسة الأوائل كل من برشلونة (648.3 مليون يورو)، وبايرن ميونيخ (587.8 مليون يورو)، ومانشستر سيتي (527.7 مليون يورو)
وتصدر فريق مانشستر يونايتد هذه القائمة للسنة الثانية على التوالي، بعد أن احتكر ريال مدريد صدارة قائمة الأندية الأكثر ربحية لمدة 11 عاما متتاليا.
كما أصبح مانشستر يونايتد النادي الأغلى في أوروبا في ماي 2017، وقدرت شركة التدقيق "KPMG"، قيمة نادي الشياطين الحمر بـ ثلاثة مليارات يورو، في العام 2017.
ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني في جدول ترتيب البريمير ليغ، بعد انقضاء 24 جولة منه، برصيد 53 نقطة، بفارق 12 نقطة خلف المتصدر مانشستر سيتي.
تصدر نادي مانشستر يونايتد وصيف متصدر الدوري الإنقليزي الممتاز لكرة القدم، تصنيف أندية كرة القدم الأكثر ربحية في العالم، وذلك وفقا لشركة ديلويت "Deloitte" الاستشارية.
وأشارت شركة ديلويت عبر موقعها أن مانشستر يونايتد حصد 676 مليون يورو من الأرباح في موسم (2016-2017)، بفضل فوزه بلقب بطل الدوري الأوروبي، وتلاه في المركز الثاني فريق ريال مدريد برصيد 674 مليون يورو.
كما لوحظ في المواد، تمكن مانكونيانز من تصدر التصنيف بفضل الانتصار في الدوري الأوروبي.
ودخل نادي الخمسة الأوائل كل من برشلونة (648.3 مليون يورو)، وبايرن ميونيخ (587.8 مليون يورو)، ومانشستر سيتي (527.7 مليون يورو)
وتصدر فريق مانشستر يونايتد هذه القائمة للسنة الثانية على التوالي، بعد أن احتكر ريال مدريد صدارة قائمة الأندية الأكثر ربحية لمدة 11 عاما متتاليا.
كما أصبح مانشستر يونايتد النادي الأغلى في أوروبا في ماي 2017، وقدرت شركة التدقيق "KPMG"، قيمة نادي الشياطين الحمر بـ ثلاثة مليارات يورو، في العام 2017.
ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني في جدول ترتيب البريمير ليغ، بعد انقضاء 24 جولة منه، برصيد 53 نقطة، بفارق 12 نقطة خلف المتصدر مانشستر سيتي.
-
20:24نتائج انتخابات الاتحاد الجهوي للفلاحين بصفاقس
24 جانفي 2018
-
20:14نفطة: متساكنو حي بني علي يحتجّون ويغلقون الطريق
24 جانفي 2018
-
20:00النجم الساحلي يحدد شرطه لإعارة أمين بن عمر
24 جانفي 2018
-
-
19:34تونس تدين بشدة التفجير الإرهابي الغادر بمدينة بنغازي الليبية
24 جانفي 2018
-
19:17بأمر من الملك سلمان: ولي العهد السعودي يتولى منصبا جديدا
24 جانفي 2018
-
-
18:49إطلاق سراح خمسة بحارة تونسيين محتجزين لدى خفر السواحل الليبية
24 جانفي 2018
-
18:41وفد كويتي في سوسة: 41 مليارا لتأهيل المؤسسات الصحية
24 جانفي 2018
-
18:33تطاوين: سرقة كميات من الادوية المخدرة من مستوصف برورمت
24 جانفي 2018
-
18:21اتحاد الشغل ومنظمة الاعراف يتوصلان الى اتفاق ينهي ازمة شركة "ستيب"
24 جانفي 2018
-
18:13منزل بورقيبة: مواطن ينقذ شقيقه من الانتحار
24 جانفي 2018
-
18:06كرة قدم: تعيينات حكام مباريات الجولة 15 للمحترفة 2
24 جانفي 2018
-
18:01بطولة أمم افريقيا لكرة اليد: انغولا تزيح الجزائر وتلاقي تونس في نصف النهائي
24 جانفي 2018
-
-
17:41رفض الافراج عن سمير الوافي واحالة ملف القضية على القطب القضائي المالي
24 جانفي 2018
-
17:26تفكيك خلية ارهابية وايقاف 6 اشخاص بمدينة بن عون
24 جانفي 2018
-
17:09قرمبالية: حجز طن من مادة المعسل بمصنع عشوائي
24 جانفي 2018
-
-
16:43بالفيديو: اصاغر الترجي يهزمون الميلان في دورة الكاس الدولية
24 جانفي 2018