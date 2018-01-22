بطولة امم افريقيا لكرة اليد: تونس تمر الى المربع الذهبي

تاهل المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد الى الدور نصف النهائي لبطولة امم افريقيا للعبة التي تحتضنها الغابون الى غاية يوم 27 جانفي الجاري بعد تفوقه مساء اليوم الاربعاء على منتخب الكونغو الديمقراطية بنتيجة 38-21 (نتيجة الشوط الاول 21-12 ) في اطار مباراة الدور ربع النهائي للبطولة. وفاز حارس المنتخب الوطني التونسي ماجد حمزة بلقب افضل لاعب في المباراة.

وسيلتقي المنتخب التونسي في الدور نصف النهائي المقرر غدا الخميس انطلاقا من الساعة الخامسة مساء مع الفائز من لقاء الدور ربع النهائي بين منتخبي الجزائر وانغولا .

وات