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يوم الأربعاء 24 جانفي 2018
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الجامعة العامة للتعليم الأساسي: وقفة احتجاجية ورفع قضية ضد الحكومة
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الأولى
الجامعة العامة للتعليم الأساسي: وقفة احتجاجية ورفع قضية ضد الحكومة
24 جانفي 2018 | 15:28

الشروق اون لاين ـ رشاد الصالحي: خطوة تصعيدية أقدمت عليها الجامعة العامة للتعليم الأساسي في اجتماعها اليوم الأربعاء 24 جانفي 2018، إذ قررت تنفيذ وقفة احتجاجية بساعتين يوم 26 جانفي من الساعة 10 إلى منتصف النهار في كافة المؤسسات التربوية ، والدعوة إلى عقد هيئة إدارية في القريب العاجل لتبويب مطالب اللائحة المهنية المنبثقة عن المؤتمر الأخير،كما قررت رفع قضية ضد الحكومة بالتنسيق مع قسم الشؤون القانونية بالمركزية النقابية .

لمزيد التفاصيل التقت الشروق بتوفيق الشابي الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي المكلف بالإعلام الذي أفاد أن الجامعة العامة تطرقت في اجتماعها إلى "المخالفة الصريحة " وفق تعبيره لقانون الميزانية "الجائر" ويضيف أن الحكومة صرفت متخلدات لفائدة أجراء الدولة بعنوان الزيادة في الأجور لسنة 2017 وأخضعتها لأحكام ما أسماه بقانون "التجويع" المصادق عليه في ديسمبر متسببة وفق تعبيره بقرارها "اللصوصي" في نتائج تعد سطوا موصوفا على أعوان الدولة ومنهم مدرسي ومدرّسات التعليم الأساسي،فالزيادات لم تدرج ضمن الأجر الأساسي كما يتطلبه القانون مما يعني حرمان كافة أجراء الدولة من أثر هذه الزيادات على الأجر المرجعي عند احتساب جرايات التقاعد.

 

 

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الأولى
الجامعة العامة للتعليم الأساسي: وقفة احتجاجية ورفع قضية ضد الحكومة
24 جانفي 2018 | 15:28

الشروق اون لاين ـ رشاد الصالحي: خطوة تصعيدية أقدمت عليها الجامعة العامة للتعليم الأساسي في اجتماعها اليوم الأربعاء 24 جانفي 2018، إذ قررت تنفيذ وقفة احتجاجية بساعتين يوم 26 جانفي من الساعة 10 إلى منتصف النهار في كافة المؤسسات التربوية ، والدعوة إلى عقد هيئة إدارية في القريب العاجل لتبويب مطالب اللائحة المهنية المنبثقة عن المؤتمر الأخير،كما قررت رفع قضية ضد الحكومة بالتنسيق مع قسم الشؤون القانونية بالمركزية النقابية .

لمزيد التفاصيل التقت الشروق بتوفيق الشابي الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي المكلف بالإعلام الذي أفاد أن الجامعة العامة تطرقت في اجتماعها إلى "المخالفة الصريحة " وفق تعبيره لقانون الميزانية "الجائر" ويضيف أن الحكومة صرفت متخلدات لفائدة أجراء الدولة بعنوان الزيادة في الأجور لسنة 2017 وأخضعتها لأحكام ما أسماه بقانون "التجويع" المصادق عليه في ديسمبر متسببة وفق تعبيره بقرارها "اللصوصي" في نتائج تعد سطوا موصوفا على أعوان الدولة ومنهم مدرسي ومدرّسات التعليم الأساسي،فالزيادات لم تدرج ضمن الأجر الأساسي كما يتطلبه القانون مما يعني حرمان كافة أجراء الدولة من أثر هذه الزيادات على الأجر المرجعي عند احتساب جرايات التقاعد.

 

 

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