الجامعة العامة للتعليم الأساسي: وقفة احتجاجية ورفع قضية ضد الحكومة

-
20:24نتائج انتخابات الاتحاد الجهوي للفلاحين بصفاقس
24 جانفي 2018
-
20:14نفطة: متساكنو حي بني علي يحتجّون ويغلقون الطريق
24 جانفي 2018
-
20:00النجم الساحلي يحدد شرطه لإعارة أمين بن عمر
24 جانفي 2018
-
-
19:34تونس تدين بشدة التفجير الإرهابي الغادر بمدينة بنغازي الليبية
24 جانفي 2018
-
19:17بأمر من الملك سلمان: ولي العهد السعودي يتولى منصبا جديدا
24 جانفي 2018
-
-
18:49إطلاق سراح خمسة بحارة تونسيين محتجزين لدى خفر السواحل الليبية
24 جانفي 2018
-
18:41وفد كويتي في سوسة: 41 مليارا لتأهيل المؤسسات الصحية
24 جانفي 2018
-
18:33تطاوين: سرقة كميات من الادوية المخدرة من مستوصف برورمت
24 جانفي 2018
-
18:21اتحاد الشغل ومنظمة الاعراف يتوصلان الى اتفاق ينهي ازمة شركة "ستيب"
24 جانفي 2018
-
18:13منزل بورقيبة: مواطن ينقذ شقيقه من الانتحار
24 جانفي 2018
-
18:06كرة قدم: تعيينات حكام مباريات الجولة 15 للمحترفة 2
24 جانفي 2018
-
18:01بطولة أمم افريقيا لكرة اليد: انغولا تزيح الجزائر وتلاقي تونس في نصف النهائي
24 جانفي 2018
-
-
17:41رفض الافراج عن سمير الوافي واحالة ملف القضية على القطب القضائي المالي
24 جانفي 2018
-
17:26تفكيك خلية ارهابية وايقاف 6 اشخاص بمدينة بن عون
24 جانفي 2018
-
17:09قرمبالية: حجز طن من مادة المعسل بمصنع عشوائي
24 جانفي 2018
-
-
16:43بالفيديو: اصاغر الترجي يهزمون الميلان في دورة الكاس الدولية
24 جانفي 2018
الشروق اون لاين ـ رشاد الصالحي: خطوة تصعيدية أقدمت عليها الجامعة العامة للتعليم الأساسي في اجتماعها اليوم الأربعاء 24 جانفي 2018، إذ قررت تنفيذ وقفة احتجاجية بساعتين يوم 26 جانفي من الساعة 10 إلى منتصف النهار في كافة المؤسسات التربوية ، والدعوة إلى عقد هيئة إدارية في القريب العاجل لتبويب مطالب اللائحة المهنية المنبثقة عن المؤتمر الأخير،كما قررت رفع قضية ضد الحكومة بالتنسيق مع قسم الشؤون القانونية بالمركزية النقابية .
لمزيد التفاصيل التقت الشروق بتوفيق الشابي الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي المكلف بالإعلام الذي أفاد أن الجامعة العامة تطرقت في اجتماعها إلى "المخالفة الصريحة " وفق تعبيره لقانون الميزانية "الجائر" ويضيف أن الحكومة صرفت متخلدات لفائدة أجراء الدولة بعنوان الزيادة في الأجور لسنة 2017 وأخضعتها لأحكام ما أسماه بقانون "التجويع" المصادق عليه في ديسمبر متسببة وفق تعبيره بقرارها "اللصوصي" في نتائج تعد سطوا موصوفا على أعوان الدولة ومنهم مدرسي ومدرّسات التعليم الأساسي،فالزيادات لم تدرج ضمن الأجر الأساسي كما يتطلبه القانون مما يعني حرمان كافة أجراء الدولة من أثر هذه الزيادات على الأجر المرجعي عند احتساب جرايات التقاعد.
الشروق اون لاين ـ رشاد الصالحي: خطوة تصعيدية أقدمت عليها الجامعة العامة للتعليم الأساسي في اجتماعها اليوم الأربعاء 24 جانفي 2018، إذ قررت تنفيذ وقفة احتجاجية بساعتين يوم 26 جانفي من الساعة 10 إلى منتصف النهار في كافة المؤسسات التربوية ، والدعوة إلى عقد هيئة إدارية في القريب العاجل لتبويب مطالب اللائحة المهنية المنبثقة عن المؤتمر الأخير،كما قررت رفع قضية ضد الحكومة بالتنسيق مع قسم الشؤون القانونية بالمركزية النقابية .
لمزيد التفاصيل التقت الشروق بتوفيق الشابي الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي المكلف بالإعلام الذي أفاد أن الجامعة العامة تطرقت في اجتماعها إلى "المخالفة الصريحة " وفق تعبيره لقانون الميزانية "الجائر" ويضيف أن الحكومة صرفت متخلدات لفائدة أجراء الدولة بعنوان الزيادة في الأجور لسنة 2017 وأخضعتها لأحكام ما أسماه بقانون "التجويع" المصادق عليه في ديسمبر متسببة وفق تعبيره بقرارها "اللصوصي" في نتائج تعد سطوا موصوفا على أعوان الدولة ومنهم مدرسي ومدرّسات التعليم الأساسي،فالزيادات لم تدرج ضمن الأجر الأساسي كما يتطلبه القانون مما يعني حرمان كافة أجراء الدولة من أثر هذه الزيادات على الأجر المرجعي عند احتساب جرايات التقاعد.
-
20:24نتائج انتخابات الاتحاد الجهوي للفلاحين بصفاقس
24 جانفي 2018
-
20:14نفطة: متساكنو حي بني علي يحتجّون ويغلقون الطريق
24 جانفي 2018
-
20:00النجم الساحلي يحدد شرطه لإعارة أمين بن عمر
24 جانفي 2018
-
-
19:34تونس تدين بشدة التفجير الإرهابي الغادر بمدينة بنغازي الليبية
24 جانفي 2018
-
19:17بأمر من الملك سلمان: ولي العهد السعودي يتولى منصبا جديدا
24 جانفي 2018
-
-
18:49إطلاق سراح خمسة بحارة تونسيين محتجزين لدى خفر السواحل الليبية
24 جانفي 2018
-
18:41وفد كويتي في سوسة: 41 مليارا لتأهيل المؤسسات الصحية
24 جانفي 2018
-
18:33تطاوين: سرقة كميات من الادوية المخدرة من مستوصف برورمت
24 جانفي 2018
-
18:21اتحاد الشغل ومنظمة الاعراف يتوصلان الى اتفاق ينهي ازمة شركة "ستيب"
24 جانفي 2018
-
18:13منزل بورقيبة: مواطن ينقذ شقيقه من الانتحار
24 جانفي 2018
-
18:06كرة قدم: تعيينات حكام مباريات الجولة 15 للمحترفة 2
24 جانفي 2018
-
18:01بطولة أمم افريقيا لكرة اليد: انغولا تزيح الجزائر وتلاقي تونس في نصف النهائي
24 جانفي 2018
-
-
17:41رفض الافراج عن سمير الوافي واحالة ملف القضية على القطب القضائي المالي
24 جانفي 2018
-
17:26تفكيك خلية ارهابية وايقاف 6 اشخاص بمدينة بن عون
24 جانفي 2018
-
17:09قرمبالية: حجز طن من مادة المعسل بمصنع عشوائي
24 جانفي 2018
-
-
16:43بالفيديو: اصاغر الترجي يهزمون الميلان في دورة الكاس الدولية
24 جانفي 2018