صفاقس: وصول الباخرتين السريعتين المخصصتين للخط البحري الجديد صفاقس-جربة وقابس-جربة

تمت اليوم الأربعاء عملية إنزال الباخرتين السريعتين المخصصتين لنقل الأشخاص ضمن الخط البحري الجديد صفاقس-جربة وقابس-جربة في البحر بميناء الصيد البحري بصفاقس، استعدادا للشروع في استغلالهما نهاية الشهر الجاري أو بداية الشهر المقبل، وفق ما أكده صاحب المشروع، محمد الكيلاني، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة.

وكانت الباخرتان البالغة طاقة استيعاب كل منهما 60 مسافرا وصلتا مساء أمس لميناء صفاقس قادمتين من ميناء حلق الوادي بعد جلبهما من شنغهاي بالصين أين صنعتا بمواصفات عالمية من حيث الرفاهة والسلامة، وفق قول ذات المصدر.

كما سيتم تحويل الباخرتين السريعتين إلى الميناء التجاري بصفاقس، بعد استكمال الإجراءات المتعلقة بالمعاينات اللازمة التي تقوم بها مصالح ديوان البحرية التجارية قبل دخولهما حيز الاستغلال كما بين ذلك مدير الميناء التجاري بصفاقس أنيس كمون لـ(وات).

وقد حضر موكب عرض الباخرتين وإنزالهما إلى البحر باعث مشروع الخط البحري الجديد محمد الكيلاني (وهو ربان من الدرجة الأولى واشتغل بعدد من الشركات العمومية المختصة في النقل البحري في تونس لمدة تناهز الثلاثين سنة) ووالي صفاقس، عادل الخبثاني، ورئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، عبد المجيد الزار، الذي يزور صفاقس في إطار مؤتمر الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري.

وأكد محمد الكيلاني أن مؤسسته قامت بتهيئة الرصيف العائم الذي يمر عبره المسافرون إلى ظهر الباخرة، كما قامت بتجهيز محطات بحرية للمسافرين في كل من ميناء صفاقس التجاري (الجهة المحاذية لطريق الكازينو) وميناء الصيد البحري بقابس (المدخل الفرعي من الناحية الجنوبية) بالإضافة إلى إحداث حاويات مكاتب لعمليات اقتناء التذاكر في الميناء الترفيهي بحومة السوق الذي سيستقبل السفن.

وينتظر أن تكون مدة الرحلة بين صفاقس وجربة في حدود الساعتين من الزمن وبين قابس وجربة في حدود الساعة الزمنية الواحدة على أن تنجز رحلتان ذهابا وإيابا كل يوم من كل من قابس وصفاقس.

وبخصوص ثمن التذكرة ومؤشرات الرفاهة أكد، محمد الكيلاني، أن المشروع قرر تجسيم شعار رفاهة الطائرة وسعر الحافلة فيما سيوفره من خدمات، مبينا أن ثمن التذكرة من صفاقس سيكون 21 دينار و800 مليم ومن قابس 10 دنانير.