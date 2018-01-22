"واتس آب" سيحذرك عند تلقي رسائل خادعة

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يعمل واتس آب على تصميم إشعارات جديدة للرسائل غير المرغوب بها أو الخادعة، وفقا لتقرير جديد.
وصُممت الميزة الجديدة لتحذير المستخدمين عند تلقي رسالة أعيد إرسالها 25 مرة أو أكثر، من جهاز واحد.
وتعد الرسائل الموجهة (أو المعاد إرسالها) إحدى الطرق الرئيسة المستخدمة لنشر الأخبار الوهمية عبر تطبيق المراسلة.
وسيظهر التحذير "Forwarded Many Times" في الجزء العلوي من الدردشة، تحت اسم المرسل، وذلك عند تلقي هذا النوع من الرسائل.
ومع ذلك، يبدو أن شركة واتس آب لا تحظر الرسائل المرسلة عدة مرات. وما تزال الميزة حاليا تحت الاختبار، كما لا توجد معلومات حول إمكانية طرحها لجميع المستخدمين.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، صدرت تحذيرات جديدة حول عملية احتيال تعرض لها تطبيق واتس آب، تطلب من المستخدمين تجديد "الاشتراك"، لاستخدام التطبيق.
يعمل واتس آب على تصميم إشعارات جديدة للرسائل غير المرغوب بها أو الخادعة، وفقا لتقرير جديد.
وصُممت الميزة الجديدة لتحذير المستخدمين عند تلقي رسالة أعيد إرسالها 25 مرة أو أكثر، من جهاز واحد.
وتعد الرسائل الموجهة (أو المعاد إرسالها) إحدى الطرق الرئيسة المستخدمة لنشر الأخبار الوهمية عبر تطبيق المراسلة.
وسيظهر التحذير "Forwarded Many Times" في الجزء العلوي من الدردشة، تحت اسم المرسل، وذلك عند تلقي هذا النوع من الرسائل.
ومع ذلك، يبدو أن شركة واتس آب لا تحظر الرسائل المرسلة عدة مرات. وما تزال الميزة حاليا تحت الاختبار، كما لا توجد معلومات حول إمكانية طرحها لجميع المستخدمين.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، صدرت تحذيرات جديدة حول عملية احتيال تعرض لها تطبيق واتس آب، تطلب من المستخدمين تجديد "الاشتراك"، لاستخدام التطبيق.
-
20:24نتائج انتخابات الاتحاد الجهوي للفلاحين بصفاقس
24 جانفي 2018
-
20:14نفطة: متساكنو حي بني علي يحتجّون ويغلقون الطريق
24 جانفي 2018
-
20:00النجم الساحلي يحدد شرطه لإعارة أمين بن عمر
24 جانفي 2018
-
-
19:34تونس تدين بشدة التفجير الإرهابي الغادر بمدينة بنغازي الليبية
24 جانفي 2018
-
19:17بأمر من الملك سلمان: ولي العهد السعودي يتولى منصبا جديدا
24 جانفي 2018
-
-
18:49إطلاق سراح خمسة بحارة تونسيين محتجزين لدى خفر السواحل الليبية
24 جانفي 2018
-
18:41وفد كويتي في سوسة: 41 مليارا لتأهيل المؤسسات الصحية
24 جانفي 2018
-
18:33تطاوين: سرقة كميات من الادوية المخدرة من مستوصف برورمت
24 جانفي 2018
-
18:21اتحاد الشغل ومنظمة الاعراف يتوصلان الى اتفاق ينهي ازمة شركة "ستيب"
24 جانفي 2018
-
18:13منزل بورقيبة: مواطن ينقذ شقيقه من الانتحار
24 جانفي 2018
-
18:06كرة قدم: تعيينات حكام مباريات الجولة 15 للمحترفة 2
24 جانفي 2018
-
18:01بطولة أمم افريقيا لكرة اليد: انغولا تزيح الجزائر وتلاقي تونس في نصف النهائي
24 جانفي 2018
-
-
17:41رفض الافراج عن سمير الوافي واحالة ملف القضية على القطب القضائي المالي
24 جانفي 2018
-
17:26تفكيك خلية ارهابية وايقاف 6 اشخاص بمدينة بن عون
24 جانفي 2018
-
17:09قرمبالية: حجز طن من مادة المعسل بمصنع عشوائي
24 جانفي 2018
-
-
16:43بالفيديو: اصاغر الترجي يهزمون الميلان في دورة الكاس الدولية
24 جانفي 2018