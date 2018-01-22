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يوم الأربعاء 24 جانفي 2018
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"واتس آب" سيحذرك عند تلقي رسائل خادعة
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الشروق أون لاين
"واتس آب" سيحذرك عند تلقي رسائل خادعة
24 جانفي 2018 | 16:00

يعمل واتس آب على تصميم إشعارات جديدة للرسائل غير المرغوب بها أو الخادعة، وفقا لتقرير جديد.

وصُممت الميزة الجديدة لتحذير المستخدمين عند تلقي رسالة أعيد إرسالها 25 مرة أو أكثر، من جهاز واحد.

وتعد الرسائل الموجهة (أو المعاد إرسالها) إحدى الطرق الرئيسة المستخدمة لنشر الأخبار الوهمية عبر تطبيق المراسلة.

وسيظهر التحذير "Forwarded Many Times" في الجزء العلوي من الدردشة، تحت اسم المرسل، وذلك عند تلقي هذا النوع من الرسائل.

ومع ذلك، يبدو أن شركة واتس آب لا تحظر الرسائل المرسلة عدة مرات. وما تزال الميزة حاليا تحت الاختبار، كما لا توجد معلومات حول إمكانية طرحها لجميع المستخدمين.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، صدرت تحذيرات جديدة حول عملية احتيال تعرض لها تطبيق واتس آب، تطلب من المستخدمين تجديد "الاشتراك"، لاستخدام التطبيق.

 

المصدر: ديلي ميل
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الشروق أون لاين
"واتس آب" سيحذرك عند تلقي رسائل خادعة
24 جانفي 2018 | 16:00

يعمل واتس آب على تصميم إشعارات جديدة للرسائل غير المرغوب بها أو الخادعة، وفقا لتقرير جديد.

وصُممت الميزة الجديدة لتحذير المستخدمين عند تلقي رسالة أعيد إرسالها 25 مرة أو أكثر، من جهاز واحد.

وتعد الرسائل الموجهة (أو المعاد إرسالها) إحدى الطرق الرئيسة المستخدمة لنشر الأخبار الوهمية عبر تطبيق المراسلة.

وسيظهر التحذير "Forwarded Many Times" في الجزء العلوي من الدردشة، تحت اسم المرسل، وذلك عند تلقي هذا النوع من الرسائل.

ومع ذلك، يبدو أن شركة واتس آب لا تحظر الرسائل المرسلة عدة مرات. وما تزال الميزة حاليا تحت الاختبار، كما لا توجد معلومات حول إمكانية طرحها لجميع المستخدمين.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، صدرت تحذيرات جديدة حول عملية احتيال تعرض لها تطبيق واتس آب، تطلب من المستخدمين تجديد "الاشتراك"، لاستخدام التطبيق.

 

المصدر: ديلي ميل
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