بالفيديو.. انزلاق حافلة مدرسية كاد ينتهي بكارثة

-
20:24نتائج انتخابات الاتحاد الجهوي للفلاحين بصفاقس
24 جانفي 2018
-
20:14نفطة: متساكنو حي بني علي يحتجّون ويغلقون الطريق
24 جانفي 2018
-
20:00النجم الساحلي يحدد شرطه لإعارة أمين بن عمر
24 جانفي 2018
-
-
19:34تونس تدين بشدة التفجير الإرهابي الغادر بمدينة بنغازي الليبية
24 جانفي 2018
-
19:17بأمر من الملك سلمان: ولي العهد السعودي يتولى منصبا جديدا
24 جانفي 2018
-
-
18:49إطلاق سراح خمسة بحارة تونسيين محتجزين لدى خفر السواحل الليبية
24 جانفي 2018
-
18:41وفد كويتي في سوسة: 41 مليارا لتأهيل المؤسسات الصحية
24 جانفي 2018
-
18:33تطاوين: سرقة كميات من الادوية المخدرة من مستوصف برورمت
24 جانفي 2018
-
18:21اتحاد الشغل ومنظمة الاعراف يتوصلان الى اتفاق ينهي ازمة شركة "ستيب"
24 جانفي 2018
-
18:13منزل بورقيبة: مواطن ينقذ شقيقه من الانتحار
24 جانفي 2018
-
18:06كرة قدم: تعيينات حكام مباريات الجولة 15 للمحترفة 2
24 جانفي 2018
-
18:01بطولة أمم افريقيا لكرة اليد: انغولا تزيح الجزائر وتلاقي تونس في نصف النهائي
24 جانفي 2018
-
-
17:41رفض الافراج عن سمير الوافي واحالة ملف القضية على القطب القضائي المالي
24 جانفي 2018
-
17:26تفكيك خلية ارهابية وايقاف 6 اشخاص بمدينة بن عون
24 جانفي 2018
-
17:09قرمبالية: حجز طن من مادة المعسل بمصنع عشوائي
24 جانفي 2018
-
-
16:43بالفيديو: اصاغر الترجي يهزمون الميلان في دورة الكاس الدولية
24 جانفي 2018
تسبب الجليد في في ولاية ماساتشوستس الأميركية، في فقدان سائق حافلة مدرسية السيطرة عليها، وكاد الأمر ينتهي بكارثة، وفق ما أظهر مقطع مصور.
ونشرت المقطع الذي تم تصويره صباح الثلاثاء، سيدة كانت تطل من نافذة منزلها، حسب وسائل إعلام أميركية.
ويظهر المقطع الحافلة، وهي تنزلق سريعا بطريقة عكسية، إلى أن اصطدمت بسيارة فتوقفت حركتها.
ويرجع الانزلاق إلى طبقات الجليد التي كانت تغطي الشارع، بعدما تعرضت المنطقة لموجة من الطقس شديد البرودة.
وكان على متن الحافلة 20 طالبا، إضافة إلى السائق، لكن أيا منهم لم يصب بأذى لحسن الحظ.
وانتقد سكان في الولاية سوء التنسيق بين المدرسة وإدارة الطرق، بشأن مواعيد نشر الملح في الشوارع لإذابة الجليد.
تسبب الجليد في في ولاية ماساتشوستس الأميركية، في فقدان سائق حافلة مدرسية السيطرة عليها، وكاد الأمر ينتهي بكارثة، وفق ما أظهر مقطع مصور.
ونشرت المقطع الذي تم تصويره صباح الثلاثاء، سيدة كانت تطل من نافذة منزلها، حسب وسائل إعلام أميركية.
ويظهر المقطع الحافلة، وهي تنزلق سريعا بطريقة عكسية، إلى أن اصطدمت بسيارة فتوقفت حركتها.
ويرجع الانزلاق إلى طبقات الجليد التي كانت تغطي الشارع، بعدما تعرضت المنطقة لموجة من الطقس شديد البرودة.
وكان على متن الحافلة 20 طالبا، إضافة إلى السائق، لكن أيا منهم لم يصب بأذى لحسن الحظ.
وانتقد سكان في الولاية سوء التنسيق بين المدرسة وإدارة الطرق، بشأن مواعيد نشر الملح في الشوارع لإذابة الجليد.
-
20:24نتائج انتخابات الاتحاد الجهوي للفلاحين بصفاقس
24 جانفي 2018
-
20:14نفطة: متساكنو حي بني علي يحتجّون ويغلقون الطريق
24 جانفي 2018
-
20:00النجم الساحلي يحدد شرطه لإعارة أمين بن عمر
24 جانفي 2018
-
-
19:34تونس تدين بشدة التفجير الإرهابي الغادر بمدينة بنغازي الليبية
24 جانفي 2018
-
19:17بأمر من الملك سلمان: ولي العهد السعودي يتولى منصبا جديدا
24 جانفي 2018
-
-
18:49إطلاق سراح خمسة بحارة تونسيين محتجزين لدى خفر السواحل الليبية
24 جانفي 2018
-
18:41وفد كويتي في سوسة: 41 مليارا لتأهيل المؤسسات الصحية
24 جانفي 2018
-
18:33تطاوين: سرقة كميات من الادوية المخدرة من مستوصف برورمت
24 جانفي 2018
-
18:21اتحاد الشغل ومنظمة الاعراف يتوصلان الى اتفاق ينهي ازمة شركة "ستيب"
24 جانفي 2018
-
18:13منزل بورقيبة: مواطن ينقذ شقيقه من الانتحار
24 جانفي 2018
-
18:06كرة قدم: تعيينات حكام مباريات الجولة 15 للمحترفة 2
24 جانفي 2018
-
18:01بطولة أمم افريقيا لكرة اليد: انغولا تزيح الجزائر وتلاقي تونس في نصف النهائي
24 جانفي 2018
-
-
17:41رفض الافراج عن سمير الوافي واحالة ملف القضية على القطب القضائي المالي
24 جانفي 2018
-
17:26تفكيك خلية ارهابية وايقاف 6 اشخاص بمدينة بن عون
24 جانفي 2018
-
17:09قرمبالية: حجز طن من مادة المعسل بمصنع عشوائي
24 جانفي 2018
-
-
16:43بالفيديو: اصاغر الترجي يهزمون الميلان في دورة الكاس الدولية
24 جانفي 2018