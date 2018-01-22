بين الصمار وبن قردان: مجهولون يفتكّون سيارة تهريب بعد انقلابها واصابة ركّابها‎

تطاوين – الشروق اون لاين - يثرب مشيري: عمد عدد من الشباب اصيلي منطقة بن قردان، اليوم الاربعاء، الى افتكاك سيارة تهريب محمّلة بالسجائر بعد انقلابها بمنطقة الغرياني الرابطة بين معتمدية الصمار من ولاية تطاوين وبن قردان من ولاية مدنين، حيث انهم اغتنموا فرصة نقل احد المصابين من قبل عناصر فرقة الحراسة والتفتيشات الديوانية الى المستشفى الجهوي بتطاوين، وفق ما اكده مصدر امني لـ"الشروق اون لاين".

وأوضح مصدرنا أن فرقة الحراسة والتفتيشات الديوانية طاردت السيارة لعدم إمتثال السائق ومرافقيه الاثنين لاوامر التوقف مما أدى إلى إنقلابها واصابتهم، مبينا ان احدهم في حالة حرجة.