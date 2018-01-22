الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الأربعاء 24 جانفي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
بين الصمار وبن قردان: مجهولون يفتكّون سيارة تهريب بعد انقلابها واصابة ركّابها‎
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق
عبد الحميد الرياحي
أطمــــــاع تركيـــــا.. أحـــــلام أردوغــــــــــان
العدوان العسكري التركي على مدينة عفرين السورية يعرّي بالكامل أطماع وأحلام تركيا ورئيسها أردوغان في التمدد وضمّ أجزاء من الأراضي السورية..
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 23 جانفي 2018 العنصران الإرهابيان اللذان تم القضاء عليهما في جبل... إيقاف مستشار وزير الصحة ومدير بوزارة أملاك الدولة جريدة الشروق ليوم الاربعاء 24 جانفي 2018 الإعدام رميا بالرصاص لعطية القذافي بالفيديو: لاعب يسجل هدفا ثم يستقل السيارة لمغادرة الملعب! تابع لسجن منوبة: اختفاء امني في ظروف غامضة لأول مرة... حكومة هادي تكشف مصير جثة علي عبد الله صالح
الأولى
بين الصمار وبن قردان: مجهولون يفتكّون سيارة تهريب بعد انقلابها واصابة ركّابها‎
24 جانفي 2018 | 14:51

تطاوين – الشروق اون لاين - يثرب مشيري: عمد عدد من الشباب اصيلي منطقة بن قردان، اليوم الاربعاء، الى افتكاك سيارة تهريب محمّلة بالسجائر بعد انقلابها بمنطقة الغرياني الرابطة بين معتمدية الصمار من ولاية تطاوين وبن قردان من ولاية مدنين، حيث انهم اغتنموا فرصة نقل احد المصابين من قبل عناصر فرقة الحراسة والتفتيشات الديوانية الى المستشفى الجهوي بتطاوين، وفق ما اكده مصدر امني لـ"الشروق اون لاين".

وأوضح مصدرنا أن فرقة الحراسة والتفتيشات الديوانية طاردت السيارة لعدم إمتثال السائق ومرافقيه الاثنين لاوامر التوقف مما أدى إلى إنقلابها واصابتهم، مبينا ان احدهم في حالة حرجة.

تقرؤون أيضا
نتائج انتخابات الاتحاد الجهوي للفلاحين بصفاقس
24 جانفي 2018 السّاعة 20:24
دارت اليوم فعاليات مؤتمر الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بصفاقس وقد أسفرت الانتخابات عن انتخاب مكتب...
المزيد >>
نفطة: متساكنو حي بني علي يحتجّون ويغلقون الطريق
24 جانفي 2018 السّاعة 20:14
توزر – الشروق أون لاين – بوبكر حريزي: نفّذ متساكنو حي بني علي بمدينة نفطة اليوم الأربعاء احتجاجا قطعوا...
المزيد >>
النجم الساحلي يحدد شرطه لإعارة أمين بن عمر
24 جانفي 2018 السّاعة 20:00
أكد مهدي العجيمي، رئيس فرع كرة القدم بالنجم الساحلي ، أن فريقه تلقى عرضين من أهلي جدة والنصر السعوديين، لضم...
المزيد >>
بن غربية: اجتماع أعضاء في الحكومة بممثلي المجتمع المدني للنظر في ايجاد آليات حوار مع المحتجين
24 جانفي 2018 السّاعة 19:47
قال مهدي بن غربية، وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان ، "إن سلسلة الإجتماعات...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
بين الصمار وبن قردان: مجهولون يفتكّون سيارة تهريب بعد انقلابها واصابة ركّابها‎
24 جانفي 2018 | 14:51

تطاوين – الشروق اون لاين - يثرب مشيري: عمد عدد من الشباب اصيلي منطقة بن قردان، اليوم الاربعاء، الى افتكاك سيارة تهريب محمّلة بالسجائر بعد انقلابها بمنطقة الغرياني الرابطة بين معتمدية الصمار من ولاية تطاوين وبن قردان من ولاية مدنين، حيث انهم اغتنموا فرصة نقل احد المصابين من قبل عناصر فرقة الحراسة والتفتيشات الديوانية الى المستشفى الجهوي بتطاوين، وفق ما اكده مصدر امني لـ"الشروق اون لاين".

وأوضح مصدرنا أن فرقة الحراسة والتفتيشات الديوانية طاردت السيارة لعدم إمتثال السائق ومرافقيه الاثنين لاوامر التوقف مما أدى إلى إنقلابها واصابتهم، مبينا ان احدهم في حالة حرجة.

تقرؤون أيضا
نتائج انتخابات الاتحاد الجهوي للفلاحين بصفاقس
24 جانفي 2018 السّاعة 20:24
دارت اليوم فعاليات مؤتمر الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بصفاقس وقد أسفرت الانتخابات عن انتخاب مكتب...
المزيد >>
نفطة: متساكنو حي بني علي يحتجّون ويغلقون الطريق
24 جانفي 2018 السّاعة 20:14
توزر – الشروق أون لاين – بوبكر حريزي: نفّذ متساكنو حي بني علي بمدينة نفطة اليوم الأربعاء احتجاجا قطعوا...
المزيد >>
النجم الساحلي يحدد شرطه لإعارة أمين بن عمر
24 جانفي 2018 السّاعة 20:00
أكد مهدي العجيمي، رئيس فرع كرة القدم بالنجم الساحلي ، أن فريقه تلقى عرضين من أهلي جدة والنصر السعوديين، لضم...
المزيد >>
بن غربية: اجتماع أعضاء في الحكومة بممثلي المجتمع المدني للنظر في ايجاد آليات حوار مع المحتجين
24 جانفي 2018 السّاعة 19:47
قال مهدي بن غربية، وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان ، "إن سلسلة الإجتماعات...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
أطمــــــاع تركيـــــا.. أحـــــلام أردوغــــــــــان
العدوان العسكري التركي على مدينة عفرين السورية يعرّي بالكامل أطماع وأحلام تركيا ورئيسها أردوغان في التمدد وضمّ أجزاء من الأراضي السورية..
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 23 جانفي 2018 العنصران الإرهابيان اللذان تم القضاء عليهما في جبل... إيقاف مستشار وزير الصحة ومدير بوزارة أملاك الدولة جريدة الشروق ليوم الاربعاء 24 جانفي 2018 الإعدام رميا بالرصاص لعطية القذافي بالفيديو: لاعب يسجل هدفا ثم يستقل السيارة لمغادرة الملعب! تابع لسجن منوبة: اختفاء امني في ظروف غامضة لأول مرة... حكومة هادي تكشف مصير جثة علي عبد الله صالح
﻿