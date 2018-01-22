سوسة: الإطاحة بمنحرف محل 16 منشور تفتيش

سوسة- الشروق اون لاين- مكرم السعيدي: نجحت فرقة الشرطة العدلية بسوسة الجنوبية من الإطاحة بشخص في عقده الرابع أصيل صفاقس بتهمة التدليس وتغيير هياكل السيارات وذلك إثر شكاية تقدم بها مواطن أصيل مدنين قاطن بسوسة .

وللإشارة فإن المظنون فيه محل 16 منشور تفتيش لدى مختلف الوحدات الأمنية بعد أن تعلقت به جملة من القضايا على غرار السرقة والعنف والبراكاجات والتدليس وقد تم مراجعة النيابة العمومية التي أذنت بدورها بالاحتفاظ به رهن الإيقاف حتى يتم عرضه في الأيام القليلة القادمة على إحدى الدوائر القضائية من أجل ما نسب إليه.