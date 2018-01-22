الدهماني: الحرب على الفساد بإمكانها أن توفّر للدولة أكثر من 2000 مليار

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة اياد الدهماني اليوم الاربعاء 24 جانفي 2018 أن الحرب على الفساد التي انطلقت منذ شهر ماي 2017 بإمكانها ان توفير أكثر من 2000 مليون دينار لخزينة الدولة .

واضاف الدهماني فى تصريح لإذاعة شمس اف ام انه من المرتقب أن تعزز هذه المبالغ المهمة المالية العمومية .

وتابع اياد الدهماني "اما فى صورة وجود مطالب صلح مالي وليس جزائي فمن المتوقع أن يحصل نقاش حول هذه المبالغ .