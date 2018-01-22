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يوم الأربعاء 24 جانفي 2018
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الدهماني: الحرب على الفساد بإمكانها أن توفّر للدولة أكثر من 2000 مليار
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السياسي
الدهماني: الحرب على الفساد بإمكانها أن توفّر للدولة أكثر من 2000 مليار
24 جانفي 2018 | 14:37

 قال الناطق الرسمي باسم الحكومة اياد الدهماني اليوم الاربعاء 24 جانفي 2018 أن الحرب على الفساد التي انطلقت منذ شهر ماي 2017 بإمكانها ان توفير أكثر من 2000 مليون دينار لخزينة الدولة .

واضاف الدهماني فى  تصريح لإذاعة شمس اف ام انه من المرتقب أن تعزز هذه المبالغ المهمة المالية العمومية .

وتابع اياد الدهماني "اما فى صورة وجود مطالب صلح مالي وليس جزائي فمن المتوقع أن يحصل نقاش حول هذه المبالغ .

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السياسي
الدهماني: الحرب على الفساد بإمكانها أن توفّر للدولة أكثر من 2000 مليار
24 جانفي 2018 | 14:37

 قال الناطق الرسمي باسم الحكومة اياد الدهماني اليوم الاربعاء 24 جانفي 2018 أن الحرب على الفساد التي انطلقت منذ شهر ماي 2017 بإمكانها ان توفير أكثر من 2000 مليون دينار لخزينة الدولة .

واضاف الدهماني فى  تصريح لإذاعة شمس اف ام انه من المرتقب أن تعزز هذه المبالغ المهمة المالية العمومية .

وتابع اياد الدهماني "اما فى صورة وجود مطالب صلح مالي وليس جزائي فمن المتوقع أن يحصل نقاش حول هذه المبالغ .

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24 جانفي 2018 السّاعة 14:37
قال الناطق الرسمي باسم الحكومة اياد الدهماني اليوم الاربعاء 24 جانفي 2018 أن الحرب على الفساد التي انطلقت منذ...
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هيئة مراقبة دستورية القوانين تصرّح بعدم دستورية قانون ''منح عطلة استثنائية للأعوان العموميين في الانتخابات
24 جانفي 2018 السّاعة 13:01
أفاد الكاتب العام للهيئة الوقتية لمراقبة...
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36 الف و55 امنيا وعسكريا قاموا بعملية التسجيل للانتخابات البلدية
24 جانفي 2018 السّاعة 12:24
قال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،...
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مقترح قانون صادق عليه البرلمان: 10 سنوات سجنا لكل من يسرق فلاحا
23 جانفي 2018 السّاعة 13:50
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عبد الحميد الرياحي
أطمــــــاع تركيـــــا.. أحـــــلام أردوغــــــــــان
العدوان العسكري التركي على مدينة عفرين السورية يعرّي بالكامل أطماع وأحلام تركيا ورئيسها أردوغان في التمدد وضمّ أجزاء من الأراضي السورية..
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