سيدي بوزيد: المقبولون ضمن قائمة 64 يهدّدون بالانتحار حرقا

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سيدي بوزيد - الشروق اون لاين- قيس عماري: هدّد المقبولون ضمن قائمة 64 بالانتحار جماعيا حرقا احتجاجا على عدم مباشرتهم لعملهم بالرغم من انقضاء أكثر من 8 اشهر على امضائهم عقود الانتداب.

ويذكر ان المقبولين ضمن قائمة 64 يواصلون اعتصامهم بمقر المندوبية الجهوية للتربية منذ الشهر.