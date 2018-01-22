مع انطلاق موسم التخفيضات الشتوية ببنزرت : 53 تصريحا بالمشاركة و 24 مخالفة اقتصادية

مكتب الشروق-بنزرت –ايمان عبد الستار: افاد المدير الجهوي للتجارة ببنزرت محمد جابر حريز ان مجموع التصاريح المتعلقة بنقاط البيع المشاركة في موسم التخفيضات الشتوية بلغت 53 تصريحا في كل من قطاع الملابس الجاهزة والاحذية والنظارات والاقمشة بصفة اساسية .

واشار الى انه تم تحرير 24 مخالفة اقتصادية توزّعت ما بين عدم احترام النسب الدنيا للتخفيضات وانطلاق التخفيض في الاسعار في اطار بيع دون التصريح لدى مصالح الادارة الجهوية ما من شانه التشويش على مثل هذه المواعيد حسب قوله.