العدوان العسكري التركي على مدينة عفرين السورية يعرّي بالكامل أطماع وأحلام تركيا ورئيسها أردوغان في التمدد وضمّ أجزاء من الأراضي السورية..

المحمدية: القبض على تكفيري من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي والاعتداء بالعنف

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق Tweet