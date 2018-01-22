بجبل نصرالله: عمليات تمشيط واسعة للاشتباه في وجود ارهابيين

مكتب القيروان- الشروق اون لاين- أيمن محرزي: عثر يوم امس الثلاثاء 23 جانفي 2018 راعي أغنام على آثار من المرجّح أن تكون لإرهابيين وذلك بداموس وسط جبل نصرالله من ولاية القيروان وبالتحديد بمنطقة "عين المشي" الواقعة بين معتمدتي حاجب العيون ونصرالله. وتتمثّل هذه الآثار في بقايا لمصبّرات مواد غذائية وآثار لحذاء عسكري.

وقد تم إبلاغ وحدات الحرس الوطني بالحادثة ولا تزال عملية التحري والبحث متواصلة مع تسجيل صعوبة في الوصول لمكان الداموس نظرا لصعوبة التضاريس بالمنطقة.