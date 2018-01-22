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يوم الأربعاء 24 جانفي 2018
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بجبل نصرالله: عمليات تمشيط واسعة للاشتباه في وجود ارهابيين
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الأولى
بجبل نصرالله: عمليات تمشيط واسعة للاشتباه في وجود ارهابيين
24 جانفي 2018 | 13:55

مكتب القيروان- الشروق اون لاين- أيمن محرزي: عثر يوم امس الثلاثاء 23 جانفي 2018 راعي أغنام على آثار من المرجّح أن تكون  لإرهابيين وذلك  بداموس وسط جبل نصرالله من ولاية القيروان وبالتحديد بمنطقة "عين المشي" الواقعة بين معتمدتي حاجب العيون ونصرالله. وتتمثّل هذه الآثار في بقايا لمصبّرات مواد غذائية وآثار لحذاء عسكري.

وقد تم إبلاغ وحدات الحرس الوطني بالحادثة ولا تزال عملية التحري والبحث متواصلة مع تسجيل صعوبة في الوصول لمكان الداموس نظرا لصعوبة التضاريس بالمنطقة.

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بجبل نصرالله: عمليات تمشيط واسعة للاشتباه في وجود ارهابيين
24 جانفي 2018 | 13:55

مكتب القيروان- الشروق اون لاين- أيمن محرزي: عثر يوم امس الثلاثاء 23 جانفي 2018 راعي أغنام على آثار من المرجّح أن تكون  لإرهابيين وذلك  بداموس وسط جبل نصرالله من ولاية القيروان وبالتحديد بمنطقة "عين المشي" الواقعة بين معتمدتي حاجب العيون ونصرالله. وتتمثّل هذه الآثار في بقايا لمصبّرات مواد غذائية وآثار لحذاء عسكري.

وقد تم إبلاغ وحدات الحرس الوطني بالحادثة ولا تزال عملية التحري والبحث متواصلة مع تسجيل صعوبة في الوصول لمكان الداموس نظرا لصعوبة التضاريس بالمنطقة.

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النجم الساحلي يحدد شرطه لإعارة أمين بن عمر
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عبد الحميد الرياحي
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العدوان العسكري التركي على مدينة عفرين السورية يعرّي بالكامل أطماع وأحلام تركيا ورئيسها أردوغان في التمدد وضمّ أجزاء من الأراضي السورية..
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